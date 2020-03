La nouvelle édition des «Cercles» de Mac Miller arrivera avec deux nouvelles chansons: «Right» et «Floating»

Quand on parle de Mac Miller, c’est difficile de ne pas le faire avec une boule dans la gorge. Tous ceux qui ont eu la chance de le voir en direct savent que sa mort était une personne spéciale. Tous ceux qui ont eu la chance de se connecter avec leur musique et leurs paroles, savent qu’avec leur musique, une personne ayant un lien extraordinaire avec la musique est partie. C’est pourquoi Lorsque sa famille a annoncé la sortie de Circles, l’album sur lequel il travaillait au moment de sa mort, des millions de fans étaient remplis de bonheur nostalgique d’avoir écouté son travail une dernière fois.

Avec douze chansons créées pour compléter Swimming et créer un concept appelé Swimming in Circles, lancé le 17 janvier, Circle s’est présenté comme un véritable au revoir doux-amer au rappeur. Un au revoir qui serait prolongé par les nouvelles que nous avons ici. La famille Mac Miller vient d’annoncer la sortie de l’édition de luxe de Circles, qui comportera deux nouvelles chansons du défunt musicien: “Right” et “Floating”.

Après sa mort inattendue en 2018, Circles pourrait être achevé avec l’aide de Jon Brion, qui a largement contribué à la création de son précédent album et est également connu pour avoir travaillé avec Fiona Apple et Kanye West. “Il avait travaillé avec Jon Brion qui, après avoir entendu certaines des premières versions des chansons, a effacé son agenda pour aider Malcolm à les affiner. ». La famille a expliqué dans la sortie de l’album. “Après sa mort, Jon s’est consacré à terminer” Cercles “en fonction de son temps et de ses conversations avec Malcolm. Nous sommes éternellement reconnaissants à Jon et à ceux qui ont fait de leur mieux pour la tâche difficile et émotionnelle de faire ce travail. »

Cette version de luxe comprendra 14 chansons de Mac Miller, dont les nouvelles “Right” et “Floating”. Sa sortie au format CD sortira ce vendredi 6 mars via Warner Bros. Mais si l’économie ne passe pas maintenant la centaine que nous disons, il faudra attendre le 20 mars pour avoir sa sortie au format numérique. Pour les amateurs de vinyle, cela les intéresse. Le 17 avril est la date de sa sortie dans ce format. Ici vous pouvez pré-commander le CD et ici vous pouvez pré-commander le vinyle.