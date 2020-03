La nouvelle génération de chanteuses country

Il n’est pas étonnant que Shania Twain enregistré tant de chansons avec des points d’exclamation dans les titres. Son deuxième album, 1997’s La femme en moi, était un véritable point d’exclamation d’un album – celui qui vous criait dessus et vous demandait de prendre note. Elle a essentiellement pris le ballon de Garth Brooks et a couru avec, transformant le flirt de la musique country avec l’arena rock en une histoire d’amour à part entière. Peu importe que les musiciens de cet album étaient principalement des gars de session de Nashville bien aguerris (les mêmes qui avaient joué sur ses débuts moins remarqués et plus traditionnels). Entre les mains de Twain et de son producteur, co-scénariste et mari Mutt Lange (oui, le même qui avait produit Def Leppard et The Cars), le pays a été rationalisé et cité comme jamais auparavant. Les puristes ont reculé et l’histoire a été écrite lorsque Shania a inauguré une nouvelle génération de chanteuses country.

Ces dernières années, l’une des artistes les plus titrées qui ont suivi les traces de Shania Twain est… Shania Twain, dont l’album de retour, Maintenant, a atteint le numéro 1 et a prouvé que sa marque de pays d’arène est toujours très aimée (et qu’elle peut le faire sans Lange). Shania a ouvert les portes à un large éventail de chanteuses country, certaines se joignant à elle dans le crossover pop-rock, mais d’autres travaillant dans une veine plus traditionnelle.

Kacey Musgraves

Ou, dans Kacey Musgraves » cas, faisant les deux ci-dessus. Son single révolutionnaire de 2013, «Merry Go Round», l’a montrée en tant qu’auteur-compositeur-interprète avec des racines solides (l’arrangement n’était pas trop loin de l’un de ses héros, Alison Krauss) et un œil aiguisé (la chanson ne laisse pas ses personnages de petite ville décrocher). L’écriture est restée la marque de fabrique de Musgrave, tandis qu’en tant qu’interprète, elle a travaillé le pays et les parois rocheuses de la clôture, rejoignant l’équipe d’étoiles du single «Forever Country» d’une part, et apparaissant sur Brian Wilson’S dernier album de l’autre. Elle a aussi une bonne oreille pour les chansons, comme en témoigne son album de Noël, Un Noël très kacey, qui a contourné la plupart des châtaignes traditionnelles au profit de quelques originaux et d’une version swing occidentale de la nouveauté des années 40 de Gayle Peevy, “I Want A Hippopotamus For Christmas”. Musgraves a prouvé sa place dans le canon country, libérant le classique instantané et Golden Hour gagnant d’un Grammy en 2018 pour acclamer la critique et poursuivre l’évolution de la country-pop.

Carrie Underwood

Carrie Underwood a été parmi les plus grandes chanteuses country à émerger dans le monde post-Shania, diplômée d’American Idol pour remporter un grand succès. Dès le début, elle a été fière de son retour en arrière: son single révolutionnaire, «Jesus Take the Wheel», était à l’ancienne à Nashville, avec ses cordes luxuriantes et son histoire de larmes; et sa version de l’hymne “How Great Thou Art” était la version la plus respectueuse de cette chanson depuis Elvis couper en ’67. Underwood a fait des disques à consonance plus moderne (son dernier hit solo, «Dirty Laundry», était un rocker à part entière) mais elle est avant tout un retour à l’idée de la musique country défendant les valeurs traditionnelles. Son succès de 2007, All-American Girl, qui parle d’un dur à cuire qui devient un vieux softie une fois sa petite fille née et qui jette aussi un petit drapeau en agitant, est peut-être la chanson la plus saine de l’histoire du pays. Underwood a refait surface pour reprendre sa place légitime au sommet des palmarès country avec son album le plus vendu Pleure Assez en 2018.

Hillary Scott

Du côté sain aussi Lady AntebellumLa frontwoman de Hillary Scott, qui a consacré sa carrière solo à travailler avec ses parents et sa sœur. Son album sur le thème de l’évangile, Love Remains, est en grande partie un country pop basé sur le piano avec une inclinaison dévotionnelle, mais le morceau que vous devez vraiment entendre est sa finale, l’hymne traditionnel ‘Ain’t No Grave’. Il commence comme un chant de famille joyeux et lo-fi, et les voix continuent de monter à mesure que la plus grande production entre en jeu. Il confirme l’influence de gospel sur le country moderne, et montre ce que peut être un chanteur d’harmonie glorieux Scott.

Clare Dunn

Pour aller encore plus loin dans le crossover pop, Clare Dunn, qui a remporté un succès éclatant avec les quatre singles qu’elle a sortis, en particulier “ Move On ” de 2015, qui a frappé les listes de lecture de la radio et a mérité les éloges de Dierks Bentley, entre autres. À certains égards, elle met à jour ce que Shania a fait en 1997, faisant fonctionner le pays avec un son et une production modernes. Dans le cas de Dunn, il s’agit de batterie programmée, d’Auto-Tune légèrement appliqué, de solos de guitare tueurs (qu’elle joue elle-même) et de crochets de chorus agitant le poing. Ses paroles ne sont pas à l’ancienne non plus; le refrain de “Move On” invite le gars de son choix à “avancer et faire un pas sur moi”. Ses débuts complets, attendus plus tard cette année, pourraient changer la donne pour une nouvelle génération de chanteuses country.

Mickey Guyton

Mickey Guyton, qui va se démarquer comme une femme afro-américaine faisant du pays traditionnel, modifie également le jeu à sa manière. C’est la voix qui vous saisit vraiment, et la Patsy Cline les comparaisons qu’elle a gagnées (en particulier Cline dans ses moments de ballade les plus vulnérables) semblent être justifiées. Pas de boîtes à rythmes ni de synthétiseurs pour Guyton; tous ses singles à ce jour ont à la place de la guitare en acier et du dobro. Le premier d’entre eux, «Mieux que tu m’as laissé», Montre qu’elle maîtrise une des marques de commerce de Cline: chanter une parole qui jure que vous avez surmonté une rupture, tandis que la prise dans votre voix suggère exactement le contraire.

Maddie & Tae

Enfin, un mot pour les deux chanteuses country qui nous ont donné quelques-uns des singles les plus méchamment drôles de ces dernières années, avec des vidéos à assortir. L’équipe de Maddie & Tae, qui a déménagé à Nashville (du Texas et de l’Oklahoma) peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, a abandonné une partie de l’approche de production de Shania, avec des tambours battants. Mais le duo au visage nouveau est plus subversif qu’il n’y paraît. Leur single de 2014Fille dans une chanson country’Est impitoyable (et hilarant) dans son envoi de gars à plumes et de stéréotypes sexistes. Et dans un signe intéressant des temps, les paroles notent: «Conway and Détroit de George jamais fait de cette façon, dans le passé. ” Oui, un artiste (Détroit) qui n’a fait ses débuts que dans les années 80 est nommé parmi la vieille garde. Le single de suivi, ‘Tais-toi et pêche’, Était encore plus pointu. Vous saviez que Maddie et Tae seraient plus intelligents que les gars qui les poursuivaient, mais ici, ils sont également meilleurs pour attraper du poisson. Parlez de frapper votre base de fans là où elle vit.

