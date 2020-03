La nouvelle publicité de Bernie Sanders de Kim Gordon est une vidéo de recette absurde

Kim Gordon a récemment passé beaucoup de temps à soutenir et à solliciter la campagne de Bernie Sanders. Aujourd’hui, avant le Super Tuesday, elle a partagé une nouvelle annonce politique intitulée “What’s Cooking America?” qui lui explique pourquoi elle est en faveur de la plate-forme Sanders. Après avoir mélangé un bol plein de ses promesses de campagne, elle verse la pâte dans une casserole et en sort un gâteau avec son logo de campagne. «Votez pour Bernie», dit-elle. Retrouvez la vidéo, réalisée par Mariko Munro et écrite par Elaine Kahn, ci-dessous.

L’année dernière, Kim Gordon a sorti son album solo No Home Record. Elle a récemment annoncé une tournée, qui comprend un arrêt au Pitchfork Music Festival de cette année. La fête a lieu du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet au Chicago Union Park. Les détails et les billets sont disponibles ici.

