La nouvelle série Livestream diffuse des artistes latins UMG dans le monde

Universal Music Argentina et sa division de musique live et de gestion, GTS, viennent de lancer une nouvelle série de livestream à la lumière de la pandémie mondiale de coronavirus.

Chaque jour à 15 h 00 HAE, #Musicaencasa (MusicInYourHouse) diffusera des artistes musicaux établis et émergents d’Argentine et d’ailleurs dans des foyers du monde entier, faisant découvrir à de nombreux téléspectateurs ces actes pour la toute première fois.

Depuis son lancement la semaine dernière, le public croissant de la série a bénéficié des performances d’une collection d’artistes diversifiée sur le plan musical, notamment le chanteur de trap argentin Pema, le chanteur-compositeur-interprète Bambi, le freestyler chilien Metalingüística, âgé de 19 ans, et le rappeur EnSecreto, qui s’est produit cet après-midi. . Vendredi, la musique de la chanteuse-compositrice-interprète pop Daniela Spalla, suivie de Cami, nominée aux Latin Grammy, sera diffusée en direct depuis son Chili natal à 20 h 00 HNE, marquant ainsi le seul changement d’horaire cette semaine.

À la fin de chaque livestream #Musicaencasa – qui, selon l’acte, peut consister en une performance ou en l’ajout d’une session de questions / réponses avec les fans – l’artiste du jour suivant est promu, avec des informations sur l’endroit où diffuser son ensemble.

Pendant une période de peur et d’incertitude, #Musicaencasa a également montré à quel point la communauté musicale peut être favorable, comme l’a fait remarquer Luis Estrada, président d’Universal Music Southern Cone.

“Ce qui est intéressant, c’est que deux de nos divisions se sont réunies pour ce faire, et les artistes se font tous une promotion croisée”, a-t-il déclaré à Billboard. “Ce n’est pas un concert ou une méga production vidéo mais un moment intime qui sera capturé chaque jour à la même heure. L’artiste sera en mesure de partager ce qu’il ressent en ce moment, de parler du processus créatif, au freestyle, en passant par une répétition ou en discutant avec des fans. »

Alors que la tendance #Musicaencasa prend de l’ampleur, des artistes du monde entier se joignent à eux, y compris la star de la pop espagnole la plus vendue, Antonio José, et le groupe pop colombien Morat, leader mondial, qui est connu pour des succès tels que “ Mi Nuevo Vicio »et« Cómo te atreves ».

#Musicaencasa est l’un des nombreux série livestream récemment lancée, y compris #TogetherAtHome de Global Citizen et «In My Room» de Rolling Stone. Au cours de la semaine dernière, des musiciens du monde entier ont diffusé depuis leur domicile – faisant valoir le besoin de s’isoler pour aider à lutter contre la propagation du COVID-19, tout en offrant un peu de réconfort et de joie à leurs fans.

Pour regarder #Musicaencasa chez vous, suivez #Musicaencasa sur YouTube.