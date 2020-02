La nouvelle vidéo de 1975 «Me & You Together Song» date des années 90: regardez

Les 1975 ont sorti un nouveau clip pour “Me & You Together Song”. Le clip, réalisé par Bedroom, est rempli de nostalgie des années 90: il commence avec une jeune femme qui obtient un CD de mixage, le glissant dans sa boombox, et dansant sur son lit. Plus tard, il y a une fête à la maison où de nombreux yeux se verrouillent de l’autre côté de la pièce. Regardez le visuel ci-dessous.

“Me & You Together Song” apparaîtra sur le nouvel album de 1975 Notes on a Conditional Form, qui sortira le 24 avril via Dirty Hit / Interscope. Le groupe a récemment annoncé une tournée nord-américaine avec des dates aux côtés de Phoebe Bridgers.

Lisez l’interview de Pitchfork “Matty Healy de 1975 dissèque chaque chanson sur une brève enquête sur les relations en ligne”.

