La nouvelle vision de U2 du renouveau créatif

Un écart de près de quatre ans et demi entre les albums studio n’a fait que renforcer l’appétit de U2Fans voraces du monde entier en 2009. Lorsque le groupe est revenu avec No Line On The Horizon, la réaction a provoqué cinq millions de ventes en autant de mois et a conduit le groupe à battre le record de la tournée la plus rentable de l’histoire de la musique. Les maîtres du renouveau créatif avaient recommencé.

En 2005, l’année suivante Comment démonter une bombe atomique, la tournée ‘Vertigo’ a vu U2 jouer devant 3,2 millions de personnes. C’était un total stupéfiant, mais leur prochaine tournée en ferait un hachis. En outre, au cours de l’été 2005, ils ont ouvert un événement retransmis en direct depuis Hyde Park à Londres à la moitié de la population de la planète. Trente ans après avoir joué dans le spectaculaire original du stade de Wembley, le groupe a déclaré Live8 bel et bien ouvert en interprétant ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band »avec Paul Mccartney.

En 2006, il y avait une nouvelle gloire multi-platine avec la compilation U218 Singles, qui a vendu deux millions de dollars à travers l’Europe seule et a donné à une nouvelle génération la chance de rattraper 18 des moments les plus indélébiles du quatuor. Cette collection comprenait deux nouvelles chansons qu’ils avaient enregistrées pendant un mois à Abbey Road cette année-là.

Alors que U2 s’est toujours amusé, et son public, avec des versions de couverture surprenantes dans leurs spectacles, un remake sur disque est une rareté. Mais maintenant, ils ont relancé “The Saints Are Coming”, le morceau de 1979 des héros de la nouvelle vague écossaise The Skids, en collaboration avec Green Day. Toujours en première ligne pour défendre une bonne cause, les recettes ont été versées à Music Rising, l’organisme de bienfaisance fondé par The Edge pour aider à faire battre à nouveau le cœur musical de la Nouvelle-Orléans, après les catastrophes de l’ouragan Katrina et de l’ouragan Rita.

L’autre nouveau morceau était une composition originale, «Window In The Skies», pour laquelle la vidéo saisissante comprenait des icônes de Louis Armstrong et David Bowie à Keith Richards et Jimi Hendrix apparemment chantant et jouant le long.

En 2007, U2 enregistrait à nouveau, pour ce qui serait leur 12e sortie en studio. Le premier endroit était à la fois différent et exotique, car ils ont été rejoints à Fès, au Maroc, par leurs confidents de production depuis les années 1980, Brian Eno et Daniel Lanois, désormais également co-auteurs. Sept des 11 titres de l’album seraient crédités conjointement à chacun d’eux, alors que les saveurs nord-africaines enrichissaient le melting pot avec un nouvel expérimentalisme.

Hanover Quay, Platinum Sound et Olympic

Les travaux se sont poursuivis dans plusieurs studios à travers le monde, ensuite dans le propre studio du groupe Hanover Quay à Dublin, puis au Platinum Sound à New York. Allant plus loin au-delà de leur date de sortie prévue, ils ont déménagé une fois de plus aux Olympic Studios, le célèbre spot du sud-ouest de Londres qui avait accueilli Hendrix, le Des pierres, Les Beatles et tant d’autres.

Ici, avec un autre allié de confiance, Steve Lillywhite, ajoutant une production supplémentaire, les touches finales de l’album ont été ajoutées en décembre 2008. La satisfaction de terminer le projet d’enregistrement prolongé a été compensée par la triste nouvelle de la mort de Rob Partridge, l’un des les premiers alliés du groupe chez Island Records à la fin des années 1970. Aucune ligne à l’horizon ne lui était à juste titre dédiée. Un autre des frères d’armes de U2, le photographe et cinéaste Anton Corbijn, a littéralement ajouté une autre dimension à l’expérience en réalisant l’image d’une heure Linear, qui accompagnait divers formats de la sortie.

En février 2009, dans les semaines précédant l’apparition de l’album, U2 a dévoilé ‘Get On Your Boots’ lors de la saison des récompenses. Ils l’ont exécutée aux Grammys, BRITS et Arias du mois. Ils avaient un set-up encore plus dramatique dans leur manche, avec un mini-concert à grande diffusion sur le toit de la BBC’s Broadcasting House à Londres. Puis, une autre première, avec une résidence d’une semaine sur la chaîne de télévision américaine Late Night With David Letterman.

Le résultat net est le septième album n ° 1 du groupe aux États-Unis et leur dixième au Royaume-Uni. Madone et les Rolling Stones. Seuls Elvis et les Beatles en avaient plus. Trois nominations aux Grammy Awards ont suivi, et le magazine Rolling Stone a fait de No Line leur album de 2009, le nommant le meilleur travail du groupe depuis Achtung Baby.

No Line On The Horizon était une œuvre à maturité mesurée, capable de créer à l’infini un rock entraînant à leur grande échelle, comme avec ‘Magnificent’, ‘Get On Your Boots’ et ‘Breathe’. Mais, à l’autre bout de l’échelle , des morceaux comme «Moment Of Surrender» et «White As Snow» étaient des réflexions réfléchies imprégnées de 30 ans d’expérience dans l’écriture et l’enregistrement.

Peu de temps après la sortie de l’album, Bono a raconté au journal The Guardian des paroles de la chanson ‘Cedars of Lebanon’. “Choisissez soigneusement vos ennemis, car ils vous définiront”, a observé la chanson. “Pour avoir un aperçu de notre groupe, c’est la ligne la plus importante”, a-t-il déclaré. «Cela explique à peu près tout. U2 a choisi des cibles plus intéressantes que les autres groupes. Vos propres hypocrisies. Vos dépendances, mais pas à l’évidence. Ton ego. Je pense que nous avons rendu nos ennemis très intéressants. »

Le vaisseau spatial à quatre pattes

Le 30 juin 2009 a inauguré un autre spectacle live défiant la gravité. Le U2 360 ° Tour porte bien son nom, car il s’agit de loin de l’expérience de concert la plus immersive du groupe. La scène circulaire impressionnante et révolutionnaire comportait des écrans LED cylindriques et extensibles sur une imposante structure à quatre pattes directement à partir des pages d’une bande dessinée de science-fiction vintage. La Griffe était le surnom le plus courant; d’autres l’ont surnommé le vaisseau spatial ou la station spatiale, et cela a permis aux fans de se rapprocher du groupe plus que jamais.

Cent dix spectacles, dont une vedette du vendredi soir au Glastonbury Festival, s’étalaient sur les cinq continents dans 30 pays. Le public s’est élevé à 7,1 millions. «Cette tournée est un exploit remarquable à l’échelle mondiale», a déclaré Billboard, «de sa mise en scène et de sa production, à ses éléments vidéo, jusqu’à la mise à l’échelle de la maison, le routage et l’exécution. Plus important encore, U2 a basculé puissamment partout dans le monde. »

«Il faut de l’ego»

C’est là que réside le secret qu’ils détiennent depuis tant d’années: avoir le courage et la bravoure purs pour devenir et rester les meilleurs dans leur travail. Bien sûr, cela implique l’ego; en fait, il l’exige, comme l’a dit Bono avec une grande exubérance dans cet entretien avec le Guardian.

“Le besoin d’être aimé et admiré ne vient pas d’un endroit particulièrement joli”, songea-t-il. «Mais les gens ont tendance à faire beaucoup de belles choses avec. L’ego, oui, mais l’ego qui est en tout ce dont les êtres humains sont capables. Sans ego, les choses seraient si ennuyeuses. »

