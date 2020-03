La nuit émotionnelle où le «Piano Man» a dit au revoir

Il y a des artistes dont on a entendu parler, des musiciens qui se démènent vraiment pour ce qu’ils font et qui ont dû passer par des milliers de choses, par des hauts et des bas de toutes sortes pour atteindre le sommet et se consolider dans l’histoire de la musique. Mais peu de cas comme Billy Joel, l’un des chanteurs les plus talentueux de sa génération qui baisse la main, ont composé beaucoup de tubes que nous avons tous entendus au moins une fois dans une vie. Il a fallu près de 13 ans pour que le chanteur revienne à Mexico pour nous donner un spectacle comme il le faisait, mais ce n’était pas une autre visite, c’était une nuit très différente.

Après presque une vie à jouer partout, des mauvais bars pour remplir les plus grands stades du monde, Billy a décidé de faire une tournée pour dire au revoir à tous ses fans et maintenant c’était à son tour de dire au revoir au public mexicain avec un dernier spectacle au Foro Sol. Peu à peu, les gens sont venus sur les lieux et bien que la plupart d’entre eux étaient des gens qui avaient grandi en écoutant les chansons du chanteur noeyorquino, Étonnamment, il y avait un bon nombre de jeunes fans qui verraient pour la première et la dernière fois une véritable légende de la musique.

Après qu’un énorme entourage de musiciens est monté sur scène et a pris place un par un, Vers 21 h 30, Billy Joel est monté sur la plate-forme où se trouvait le compice de toute la vie, son piano, et en agitant rapidement, il a commencé une nuit vraiment magique qui nous a emmenés au bord des émotions. En coordination avec son groupe, le chanteur a commencé avec tout au fur et à mesure que les puissants accords de “Big Shot” sonnaient, ce qui réchauffait progressivement tout le monde.

“Bonjour Mexique, merci beaucoup, mon espagnol n’est pas très bon, je l’ai pratiqué pendant deux ans à l’école …”Joel a dit bien qu’il ait abandonné la langue et a préféré revenir à l’anglais. Juste après ça, a commencé à jouer “The Entertainer”, rola qui irait parfaitement parce qu’à 70 ans et après une longue vie dans le rock and roll, Billy sait divertir et garder le public excité, tout en jouant dans le confort de son piano. Un vrai showman dans toute l’étendue du mot.

Le temps nous a joué un tour, Eh bien, un grand froid a fouetté le Sun Forum, et juste avant de toucher «Honesty», la bonne Billie a eu froid, alors il a demandé au personnel de lui passer un chapeau et une écharpe. Déjà chaleureux, Billy nous a fait sentir – émotionnellement parlant – que le froid avait disparu grâce à son interprétation, que pour la première fois de la nuit, il a fait allumer le public sur les lumières de leurs téléphones portables et illuminer tout le lieu.

“Cela vient d’un album intitulé” The Stranger “, en fait, c’est ce qu’on appelle”, et a ainsi commencé l’interprétation de l’un de ses rôles les plus représentatifs de sa carrière. Jouant du piano et farfelu, le chanteur nous a rappelé que nous avons tous des milliers de visages que nous montrons au monde et que seuls les plus proches leur montrent qui nous sommes vraiment. À la fin, Billy a osé un petit jam avec son groupe et comme nous sommes au Mexique, bien sûr, “Tequila” a sonné, rendant tout le monde fou qui a crié d’excitation.

Billy a même eu le luxe de jouer avec le public et de leur donner la chance de décider quelle chanson ils voulaient entendre. La décision fut compliquée car il s’agissait de deux vrais rôles de sa discographie, “Just The Way You Are” ou “Vienna”. Appliquant les applaudissements familiers, le chanteur mesurait les eaux, mais après l’un des votes les plus fermés que nous ayons vus dans ce pays et qu’il n’y avait pas de vainqueur clair, il n’avait pas d’autre choix que de toucher les deux. Le premier a été le moment idéal pour tous les couples présents au concert pour une romance à l’aise et tandis que le second nous a rappelé que malgré tout la capitale de l’Autriche nous attendra toujours.

Après ce combo de classiques, avec une trompette et le tout a sorti le côté le plus jazzy de tout son répertoire avec “Zanzibar” dans lequel, au milieu d’une chanson pop rock, ces barres rapides sont présentes et qui caractérisent ce genre, ravissant toute la plongée dans la tentative. Soudain Billy Joel nous a emmenés un instant au glamour et aux réflecteurs de projecteur quand il a chanté “Dites au revoir à Hollywood”, ce qui montre très clairement que tout ce qui se passe dans cet environnement n’est pas merveilleux.

De la côte ouest, nous passons vers l’est avec «New York State of Mind», la chanson avec laquelle le chanteur rend hommage à travers des visuels des grands gratte-ciel, les quartiers les plus reconditos et même la Statue de la Liberté avec sa puissante interprétationIl nous a emmenés dans la ville qui l’a vu naître et a suivi une formation de musicien historique. Congas et rythmes tropicaux sont venus grâce à “Allentown”, où Billy nous a laissé un œil carré car il nous a montré qu’il pouvait jouer du piano même avec les nachas –Literal–, jiar jiar jiar.

Le calme est venu un moment avec “She’s Always A Woman” avec laquelle plusieurs lui ont sûrement dit ce qu’ils ressentaient comme cette personne spéciale bien que Billy a complètement rompu avec ce moment pour le couple parce qu’il a conclu en disant: “J’ai composé cette chanson pour ma première femme et nous avons fini par divorcer, je ne sais pas ce qui s’est passé”, faisant éclater de rire occasionnellement. Au cas où ce moment n’aurait pas été assez épique, avant de lancer «Ma vie» les accords sonnaient très similaires à ceux du classique “YMCA” et à la surprise de beaucoup, Billy jouait avec son groupe! Bien sûr, nous en profitons tous pour faire la chorégraphie et la danse comme nos tantes lors de fêtes de famille.

Tout au long du concert, celui qui se démarque le plus est Billy Joel, cependant Il donne la place qu’il mérite à tous ses musiciens, se montrant chaque fois qu’ils le peuvent. Mais celui qui a enlevé les applaudissements, les cris et les compliments du public était le guitariste Mike DelGuidice, car en plus d’accrocher les Les Paul et d’accompagner le musicien dans la lyre, il nous a laissé la peau mignonne quand il a chanté “Nessun dort”, une couverture avec laquelle il nous a montré l’énorme voorrón de ténor qu’il a.

Avec l’harmonica suspendu et jouant le début caractéristique sur le piano est venu l’un des moments forts de la nuit, Billy Joel a commencé à jouer la chanson qui l’immortaliserait pour l’éternité, “Piano Man”. Depuis que les premiers accords joués par le New Yorker ont été entendus, le public a commencé à fredonner la mélodie et bien sûr, ceux qui ont sorti les briquets ne pouvaient pas manquer de chanter les histoires les plus personnelles de la vie du musicien qui a été touché quand il a entendu la réaction du public mexicain. Au milieu des applaudissements éternels, Billy a quitté la scène.

Cela a peut-être été la fin parfaite d’un concert aussi sentimental que celui-ci, mais heureusement, ce n’était pas le cas. Quand on pensait qu’on ne pouvait pas aller mieux, le chanteur est revenu nous dire de décoller que j’y vais, car il est revenu avec un gros plan. Avec une suspension Fender Stratocaster bleue, Billy a joué le riff “We Didn’t Start The Fire”, éclairant complètement la salle pendant qu’il chantait et beaucoup d’images de personnages et de moments importants de l’histoire ont illustré sa chanson.

Sans avertissement et avec Billy devant avec le microphone à la main a commencé à chanter l’un de ses plus grands succès, “Uptown Girl”, tandis que le public chantait la chanson en même temps que lui et applaudissait l’émotion, certainement l’un des meilleurs moments de la nuit. Les coups ne s’arrêteraient pas car il a été immédiatement commencé avec “It’s Still Rock and Roll to Me”, avec le chanteur jonglant avec le pied de micro et où tous les chavorruqueros de coeur ont profité pour faire une bonne guitare d’air et danser au rythme de ce riff simple mais énergique.

Pour fermer avec un fermoir en or, le New-Yorkais est revenu au piano pour nous donner un rocker de dernier moment avec “You May Be Right”, avec lequel le public a sorti la dernière chose qu’il lui restait pour chanter ce rôle. Une salve d’applaudissements pour Mike qui presque à la fin, il a mélangé le riff et le rythme de la chanson avec le refrain de “Rock and Roll” Led Zeppelin, faisant une grande fusion entre Billy et le groupe. Au milieu des guitares et des sensations fortes, tout est fini.

Soudain, le rêve est terminé. Billy Joel a rapidement remercié tout le public d’être là, pour son ambiance et pour avoir chanté avec lui, il a reçu une énorme ovation du Sun Forum et est parti, comme s’il s’était évaporé et que tout ce concert ne s’était jamais produit. Il y avait 27 chansons avec lesquelles le chanteur nous a fait une énorme tournée de sa vaste discographie, maintenant on ne peut pas se plaindre, il a joué pratiquement le meilleur des meilleurs.

C’est ainsi que s’est clôturé le spectacle d’un artiste qui nous manquera sans doute de voir au Mexique car il y en a très peu comme lui, de ceux qui laissent tout quand ils sont devant leur public et qui ont dû tout faire pour atteindre le sommet par le Amour pur de la musique. Billy Joel a pris son piano et a chanté beaucoup de chansons en profitant du fait que nous étions d’humeur pour ses mélodies et avons atteint l’objectif, nous faisant nous sentir bien …

Setlist

“Big Shot”

“Pression”

“The Entertainer”

“Honnêteté”

“Ne me demandez pas pourquoi”

“L’étranger”

“Juste comme tu es”

“Vienne”

«Zanzibar»

“Dites au revoir à Hollywood”

«État d’esprit de New York»

“Allentown”

«Je vais aux extrêmes»

“Elle est toujours une femme”

“Ma vie”

“Parfois une fantaisie”

“Seuls les bons meurent jeunes”

«La rivière des rêves»

“Nessun dort”

“Scènes d’un restaurant italien”

“Piano Man”

Encore

“Nous n’avons pas allumé le feu”

“Uptown Girl”

«C’est toujours du rock and roll pour moi»

“Vous avez peut-être raison”