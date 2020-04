«La nuit»: la surprise de Motown des Quatre Saisons

Au début des années 1970, les Four Seasons semblaient avoir atteint la fin de la ligne en tant que force commerciale dans la nouvelle musique. Une formation ultérieure du groupe du New Jersey était toujours active sur la route, mais se retrouvait souvent à jouer pour le marché de la nostalgie. Pas étonnant, avec un palmarès fantastique de succès mémorables de leurs glorieuses années 1960, quand ils ont vendu des dizaines de millions de disques et atteint 40 fois le palmarès américain. Puis est venu le phénomène de ‘La nuit.’

“alt =” “/>

Le groupe avait coupé la chanson, écrite par leur propre Bob Gaudio avec Bob Ruzicka, dans le cadre de l’album Chameleon. Cela a été publié en 1972, dans le cadre de l’accord qu’ils ont signé avec le label subsidiaire de Motown, MoWest. ‘The Night’ était une piste brillamment couvante avec des claviers et des cordes émouvants, un rythme contagieux, de belles harmonies et le chant toujours impressionnant de Frankie Valli. Il a été diffusé aux médias en tant que single promotionnel aux États-Unis, mais n’y a jamais été commercialisé. Pendant ce temps, l’album n’a pas réussi à faire du tout le palmarès américain.

Sauvé par Northern Soul

En 1975, les Four Seasons semblaient presque relégués à l’histoire, alors que Valli jouissait de nouveaux éloges en solo grâce à «My Eyes Adored You» et d’autres succès. Cette ballade, elle aussi, datait des archives de Motown. Mais quelque chose de remarquable allait se produire. Depuis sa première sortie, ‘The Night’ avait acquis une réputation de comédien sur la scène soul du nord du Royaume-Uni, le circuit influent des clubs underground du nord de l’Angleterre.

Sorti comme single britannique à la demande du public en 1975, il est entré dans les charts le 19 avril, au n ° 36. Il s’agissait de la première apparition des Seasons pendant huit ans. En trois semaines, “The Night” a culminé au n ° 7, le single britannique le plus performant du groupe depuis “Let’s Hang On” une décennie auparavant. Cela a ouvert la voie à la seconde venue du groupe, qui a produit «Who Loves You», «décembre 1963 (Oh What A Night)» et «Silver Star». Ces et beaucoup d’autres grandes sorties sont finalement devenues une partie du phénomène de la scène mondiale qui a raconté leur histoire, Jersey Boys. Le succès de la comédie musicale a été si énorme qu’il est devenu un film réalisé par Clint Eastwood.

Depuis les voûtes de Motown

“The Night” n’était pas la première fois que Valli avait les clubs de soul du nord à remercier pour un hit britannique. «You’re Ready Now» avait emprunté le même chemin quelques années plus tôt. Du hit du MoWest, il a déclaré à Record Collector en 2008: «C’est l’ironie de la situation. Une chanson de notre période moins qu’heureuse en tant que membre de la famille Motown est devenue l’un de nos plus grands succès longtemps après notre départ.

«La scène Northern Soul au Royaume-Uni a toujours été très bonne pour nous. Puis, quelques générations plus tard, l’année dernière seulement, il y avait un mix de club d’une de nos premières chansons, «Beggin», qui a plutôt bien fonctionné. Nous avons connu notre lot de hauts et de bas en cours de route, mais le Royaume-Uni a toujours été très bon avec nous. J’ai un amour incroyable pour le pays et les gens, car ils m’ont tellement soutenu. Vous avez toujours été plutôt formidables. »

“The Night” (et deux autres chansons de l’ère MoWest des Quatre Saisons) sont sur MoWest Story (1971-1973) de Motown, qui peut être acheté ici.