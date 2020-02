La nuit où les Backstreet Boys nous ont rappelé que dans les années 90 nous étions heureux et nous ne savions pas

Dans les années 90, nous avions un millier d’accessoires dans nos cheveux, des hauts colorés, des jeans, beaucoup d’entre nous étaient des enfants et d’autres étaient des adolescents, et nous n’avons pensé qu’à rivaliser avec l’un de vos amis qui avait la coiffure la plus cool, apprendre la chorégraphie ou collectionner des affiches, cela avait presque toujours à voir avec les Backstreet Boys, la sensation pop qui, à l’époque, dominait le monde.

Un sentiment unanime de nostalgie pour qui nous étions il y a vingt ans a été ressenti tout au long de la nuit tandis que le Palais des Sports se remplissait lors de la première des trois nuits de la tournée ADN des Backstreet Boys à Mexico. Concert qui depuis son annonce a vendu sa première date et deux autres dates ont dû être ouvertes. Laissant les attentes très élevées d’un spectacle que beaucoup attendent depuis des années pour vivre.

Dès l’entrée de l’enceinte, on pouvait déjà remarquer que la grande majorité des participants étaient des femmes jeunes et adultes qui se voyaient avec un regard confiant car nous partagions des souvenirs et la même émotion d’il y a deux décennies, mais aujourd’hui, derrière un couple de nouveaux cernes qui nous rappellent le passage du temps. Certains hommes étaient également présents mais la timidité et le désir de passer inaperçus chez certains étaient évidents. Je ne comprends pas la raison d’avoir honte de vos goûts musicaux, le lien émotionnel et personnel que vous générez avec la musique est tout ce qui compte. Et dans ce cas, je ne connais personne qui, enfant, n’a jamais rêvé d’avoir le style d’AJ ou d’imiter la coiffure légendaire de Nick.. Tout le monde voulait ressembler ou danser comme l’un d’eux.

Il était déjà environ 20h30 et il n’y avait personne qui n’était pas prêt pour un voyage digne d’un chapitre d’aventure dans le temps. Mais oui, nous nous attendions tous à être assis sur notre siège, car le temps passe à travers la musique, mais aussi à travers nos articulations. L’atmosphère nous a ramenés aux merveilleuses années 90. Sur les haut-parleurs, certains rolas de cette époque ont été entendus comme “Hit Me Baby One More Time” de Britney, suivi de Spice Girls, Missy Elliot et “Gangsta’s Paradise”, tandis que tous présent encore timide nous commençons à bouger nos pieds, avides d’entendre vivre la pop unique des années nonante.

Après bien d’autres chansons, plus de quelques fausses alarmes qui ont déclenché des cris et quelques cris d’impatience, le spectacle était sur le point de commencer. J’avais peur que le retard ne laisse de côté l’émotion que nous ressentions tous d’être là. Mais une fois les lumières éteintes, l’histoire était différente. L’écran est devenu doré et des étincelles sont venues de partout lorsque les titres de chacun des 11 albums de Backstreet Boys ont été projetés, l’émotion a grandi et les cris ont atteint des décibels que même Mariah Carey ne gère pas. Les cris ont augmenté encore plus lorsque Nick, Brian, AJ, Kevin et Howie sont apparus à l’écran dans le style des Avengers. Très moderne pour un voyage dans les années 90, pensais-je.

Les couleurs ont changé et finalement nous avons pu voir que les Backstreet Boys ne vivent pas seulement dans nos mémoires et affiches enregistrées. Avec quelques costumes très à la Matrix, ils ont ouvert avec un court fragment de “Tout le monde”, chanson de leur album Black & Blue. Nous ne sommes pas nombreux à chanter cette première partie, mais absolument nous étions tous hypnotisés par les chorégraphies légendaires que nous mourions d’envie de voir. Immédiatement après, “I Wanna Be With You” a commencé, un thème avec lequel nous avons pu remarquer que les Backstreet Boys continuent de danser aussi coordonnés qu’il y a des années.

Juste après avoir entendu une autre chanson de 2000, ça a commencé “L’appel”Et les costumes avaient beaucoup plus de sens (si vous vous souvenez de la vidéo). D’autres succès ont suivi, peut-être pas si attachants, mais qui témoignent de la force de la voix des cinq membres. Un premier solo est venu de Brian en précisant que pour moi, il détient la majorité des chansons du boys band et celle qui brille le plus pour son charisme, mais bien sûr, le ton inégalé de Nick – jusqu’à un certain point – nous a fait crier comme si c’était en 1996.

Les Backstreet Boys sont connus pour avoir dans leur répertoire des succès à cent pour cent dansants et pleins d’étapes suggestives qui nous donnent tous envie de les imiter, mais ils ont aussi ces petits trucs que vous chantez pendant que vous apparaissez dans la fenêtre vous projetant dans le scènes les plus dramatiques et douloureuses que votre esprit vous donne une chance d’imaginer. Et c’est ce qui s’est passé lorsque les premiers couplets de «Montrez-moi la signification d’être seul» ont été entendus chanter pour AJ, dans une atmosphère pleine de brouillard et avec une énorme lune projetée en arrière-plan. Il n’y avait personne qui n’était pas ému et qui a chanté “Dis-moi pourquoi je ne peux pas être là où tu es …” comme s’il avait l’incroyable voix rauque d’AJ. Il a été suivi par “Incomplete”, la dernière chanson où plusieurs ont commencé à perdre la trace de la Backstreet, mais nous avons chanté très profondément dans le rôle.

Les succès se sont poursuivis et les cris ont augmenté quand l’un des cinq a fait un pas. Les Backstreet Boys donnent un spectacle à cent pour cent, où leurs voix, leurs chorégraphies et leur charisme sont des protagonistes et où des ressources telles que les lumières et les effets étaient en arrière-plan, contribuant seulement à améliorer le spectacle.

Après quelques changements de costumes, le groupe est sorti pour chanter l’un de leurs tubes les plus chers. “Arrêter de jouer à des jeux avec mon cœur” a fini par nous ramener au passé, bien qu’ils l’aient joué dans une version différente qui en a confondu plus d’un au début, mais nous avons réussi à nous rattraper. Il a été immédiatement entendu “Tant que tu m’aimes“, Où ils brillaient à nouveau avec leurs pas synchronisés. “Mes genoux me font mal de me pencher», Atteindre pour écouter avec moi. Nous avons tous dit la même chose, car c’est impressionnant l’énergie qui déborde sur scène après près de 22 ans de carrière.

Après ces deux hymnes de la pop des années 90, le moment le plus spécial de la nuit est arrivé. Et c’est que Brian Littrell a tourné des années ce soir et entre le groupe et environ 20 mille personnes présentes, nous chantons les matins en espagnol. Ce qui a encore plus brisé la barrière entre le public et lui.

L’espagnol a été noté dans des phrases comme “Salut le Mexique comment vas-tu Brian“, Et Nick avec un meilleur accent que son partenaire a dit quelque chose qui a rendu tout le palais fou:”Le Mexique a les plus belles jeunes filles du monde entier… Les Backstreet Boys sont complètement fous du Mexique ». Tout cela pour commencer avec la version espagnole de “Je ne te briserai jamais le cœur»Qui a été scandé avec un sentiment spécial. La deuxième partie s’est terminée en anglais, mais nous n’avons jamais cessé de chanter.

À ce moment-là, le public a commencé à se fatiguer physiquement ou simplement à regarder le spectacle assis dans leurs sièges parce que je le répète, nous ne sommes plus les mêmes qu’il y a quelques années et beaucoup d’entre nous sont arrivés directement de notre travail de godin. Mais nous l’oublions sûrement tous lorsque l’incomparable a été entendu “Tout le monde … secoue ton corps …»Et entre des lumières de couleur néon pointant dans toutes les directions et un fond de calacas-catrinas projeté sur les écrans, les cinq membres sont apparus vêtus entièrement de blanc, dans une tenue digne du meilleur groupe pop masculin de l’histoire. Il fallait le dire et le dire.

Les gens qui étaient assis se sont levés et essayant de ne pas penser que c’était un spectacle de chipendale, nous avons tous dansé et chanté avec beaucoup d’énergie l’un des plus grands succès du groupe. À partir de là, le rythme n’a pas baissé et nous avons pu profiter de chansons comme «Nous l’avons, on l’aime», «C’est comme ça que j’aime» et «The One», ce qui fait que personne ne touche à nouveau le siège de sa chaise . Nous avons tous dansé en essayant d’imiter leurs pas de danse et en échouant dans la tentative, mais en appréciant et en chantant les succès les plus énergiques du groupe. Le voyage dans le temps était terminé lorsque nous nous sommes découvertes dansant comme si personne ne regardait et chantait comme si nous étions face au miroir.

Je peux en avoir plus de quatre-vingt-dix après avoir vécu cette 💕😍 pic.twitter.com/mevLXrOIvk

– Fer (@ferbrravo) 21 février 2020

Et l’emblématique guitariste nous a présenté la première chanson de “You are my fire, the one desire …”. Absolument tout le monde voulait chérir pour ce moment pour toujours et avec lui la présence des Backstreet Boys. Et c’était comme regarder la vidéo en direct, avec les costumes blancs et les pas de danse qui ont rendu cette vidéo de l’aéroport si célèbre. Chacun de nous qui était là a chanté la chanson comme s’il n’y avait pas de lendemain – même s’ils ont avoué que les paroles n’avaient pas de sens – mais c’est quelque chose que peu de gens remarquent quand il s’agit de chanter avec émotion et non avec la tête.

Il était clair que la fin était proche et le rappel est arrivé. Nous avions tous la sensation de peau pleine et nous savions que le voyage était sur le point de se terminer. Beaucoup ont commencé à partir pour rejoindre le métro ou ne pas trouver la sortie encombrée, mais la grande majorité est restée car qui sait où nous en sommes dans les dix ou vingt prochaines années. Nous avons réalisé que le temps passe plus vite que nous ne le pensons.

Brian, Kevin, Howie, Nick et AJ sont revenus sur scène avec leur plus récent succès “N’allez pas me briser le cœur», Chanson qui est connue pour figurer sur les tableaux de popularité et qui semble beaucoup plus actuelle. Les Backstreet Boys veulent être dans notre présent et pas seulement dans nos mémoires. Ils ont finalement clôturé avec “Plus grand que la vie“, Remerciant tout le public et dédiant cette chanson aux fans qui les ont emmenés là où ils sont tout au long de ce temps.

Le concert s’est terminé et nous sommes retournés en 2020. Au fil des ans, nous avons changé tous ces accessoires fous pour des vêtements décents pour aller travailler et nous n’avons plus une coiffure aussi cool ou audacieuse que nous l’imaginons comme les enfants. Oui, nous sommes vieux. Mais des nuits comme ça nous rappellent que la musique voyage dans le temps, nous fait oublier le présent pendant quelques heures et nous transporte à une époque où peut-être nous étions heureux et nous ne le savions pas. Si quelque chose est très vrai, c’est que Backstreet boys Ils sont la preuve que ce qui nous a rendus heureux dans le passé et la musique que nous avons grandie dans l’enfance ou l’adolescence ne sortiront guère de notre vie.

Setlist

“Tout le monde”

“Je veux être avec toi”

“L’appel”

“Je ne veux pas que tu reviennes”

“Personne d’autre”

(Brian seul)

“Nouvel amour”

“Descends” (tu es la seule pour moi)

“Château”

(Howie seul)

“Montrez-moi la signification d’être seul”

“Incomplete”

“Annulé”

“Plus que ça”

“La façon dont c’était”

(Nick seul)

“Chances”

«Forme de mon cœur»

“Drowing”

«Passionné»

(Kevin un AJ)

«Arrête de jouer aux jeux» (Whit My Heart)

“Tant que tu m’aimes”

“Pas de place”

“Respire”

(A capella)

“Je ne veux pas te perdre maintenant”

«Je ne te briserai jamais le cœur»

“Tout ce que j’ai à donner”

“Tout le monde” (Backstreet´s Back)

“Nous avons tout fait”

“Ça va être toi”

“C’est comme ça que j’aime!

“Obtenez un autre petit ami”

“L’un”

“Je le veux comme ça”

Encore:

“N’allez pas me briser le cœur”

“Plus grand que la vie”