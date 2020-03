La nuit où nous voulons que la métronomie nous dure pour toujours

Ils disent qu’avec la musique, on oublie tout, et c’est quelque chose de complètement vrai. Après une semaine chaotique au cours de laquelle le coronavirus et d’autres problèmes nous ont presque menacés de panique, La métronomie est revenue à Mexico pour donner un concert de ceux-ci et nous éclairer au rythme d’une poignée de tubes.

La première fois que le groupe a joué dans notre pays, c’était dans la salle 21, aujourd’hui éteinte, alors qu’ils venaient de sortir The English Riviera. Au fil des années, ils ont monté sur des scènes beaucoup plus grandes comme la Capital Crown – où ils ont dit avoir donné le meilleur concert de leur histoire. Près d’une décennie plus tard, ils sont arrivés au Pepsi Center WTC pour présenter Metronomy Forever et à la surprise de beaucoup, la place de la colonie de Naples était très petite.

Pourquoi est-ce que je le dis? Bon, parce qu’il y a quelques jours, nous savions que les billets pour le concert étaient complètement vendus, augmentant le battage médiatique que nous avions pour le concert. Dès le début, beaucoup de gens sont venus sur les lieux pour prendre un bon endroit et nous avons certainement réalisé quelque chose, que La métronomie dans notre pays est pour des scénarios beaucoup plus grands.

Quelques minutes après l’incroyable spectacle organisé par Faux Real, se terminant sans chemise et faisant du crowdsurf avec le public, Joe Mount, Anna Prior, Oscar Cash, Olugbenga Adelekan et le désormais membre officiel du groupe, Michael Lovett, ont pris la scène du Pepsi Center WTC pour nous faire vibrer et nous emmener à l’extrême des émotions, de l’euphorie à la tristesse et parfois même combinées.

Saluant le public devenu fou quand chaque membre est parti, les anglais ont commencé avec “Lately”, qui a inauguré la nuit avec des synthétiseurs denses et frénétiques. Le groupe n’a absolument rien sauvé, depuis le début de l’une des chansons les plus célèbres de toute leur discographie. “La Baie.”



Depuis que la puissante ligne de basse Olugbenga a été entendue Nous savions ce qui allait arriver, le moment où les chelas volants sont apparus et tout Le Pepsi Center a commencé à chanter et à danser comme s’il n’y avait pas de lendemain, demandant à être craché sur tout et la métronomie sur la plage.

“Wedding Bells »a calmé tous ceux qui étaient là un peu, comme s’ils nous laissaient un peu de répit entre rola et rola bien que ce repos fût court. Soudain et sans avertissement, Anna a commencé à jouer les batteurs percés de “Corinne”, tandis que le public applaudissait et chantait à côté d’eux.

Tout à sa manière, Joe Mount a pris le micro pour dire bonjour et remercier tout le monde d’être là, une soirée spéciale pour eux parce que c’était la première fois qu’ils entassaient un endroit en dehors de leur Angleterre natale. Et en signe de cette énorme gratitude qu’ils ressentent pour le Mexique, ils ont joué “Tout va à ma façon”, rola avec laquelle on pouvait entendre la voix timide dans toute sa splendeur d’Anna Prior.

Après ce grand moment, ils ont décidé de faire une énorme pause pour recharger les batteries et nous préparer à ce qui allait arriver. “The Light »,« Reservoir »et le froid« Walking In The Dark »étaient parfaits pour tous ceux Ils avaient besoin d’un énorme répit, ce qui était tout à fait nécessaire car le concert irait encore mieux.

Soudain, et nous retenant, l’ensemble a complètement changé, car Metronomy a transformé du jour au lendemain le centre Pepsi en une immense rave industrielle avec “Boy Racers” et Lying Low “, avec lesquels Oscar et Michael nous ont montré l’énorme capacité qu’ils ont dans les synthétiseurs et surtout, qu’ils peuvent faire danser une foule sans aucun problème par eux-mêmes.

Joe, Anna et Olugbenga se joindraient à eux pour dédier quelques mots au public mexicain – bien qu’Oscar et Michael aient pris des points supplémentaires pour les avoir dit en espagnol – Eh bien, remplissez cette voie et voyez chacun chanter, être excité et vibrer avec eux était un vrai rêve qu’ils réalisaient. Après ce moment, bien sûr, nous applaudissons tous, et pour nous rappeler qu’ils présentaient leur nouvel album “Insecurity” sonnait et pour tous les fans des horoscopes, il sonnait “I’m Aquarius”.

“The End Of You Too” et “Old Skool” nous ont fait prendre des mesures que nous ne savions même pas, au dernier tour, le public scandait les cris désespérés de Joe. “Salted Caramel Ice Cream” a donné un pop-up à des chansons pop pour exécuter la danse savoureuse, mais cela ne voulait pas dire que les émotions s’arrêteraient là.

Enfin et après un bon nombre de chansons, Metronomy a joué l’une des chansons les plus attendues de la nuit, “The Look”, ce qui bien sûr a rendu tout le monde fou depuis que la première note de ce synthétiseur caractéristique du début a été entendue. Une fois la chanson terminée, le public en a profité pour applaudir le groupe et continuer à chanter la fin de la chanson.

Presque dans le dernier tronçon, “Love Letters” était présent pour que ceux qui étaient accompagnés de quelqu’un de spécial lui disent tout ce qu’ils ressentaient, bien que très peu de ceux qui en ces temps de réseaux sociaux envoient des lettres d’amour. L’ambiguë “Sex Emoji” a clôturé une nuit presque ronde, bien qu’il reste encore un peu à gifler.

Quand nous pensions que c’était tout, La métronomie est revenue et pour les fans de la vieille école du groupe, ils ont joué un puissant combo de très vieilles chansons, de ceux où juste Joe Mount et Oscar Cash ont fait leurs pininos (comme ils diraient là-bas). Déjà avec les dernières forces qu’ils avaient et presque comme une classe d’orthographe en anglais, les gens ont commencé à chanter “Radio Ladio” pour finalement mettre fin au frénétique “Tu pourrais facilement m’avoir.”

Au total, il y avait 23 rolas avec lesquels Metronomy a transformé le Pepsi Center en une immense piste de danse, bien que, comme toujours, il manquait l’une ou l’autre chanson que nous attendions. Même avec tout ça, les anglais ont donné un vrai spectacle dans lequel ils ont montré que l’amour et l’affection qu’ils ont pour notre pays sont énormes et réciproques.

Quand le concert s’est terminé et sur le chemin de la sortie, j’ai entendu quelqu’un dire “C’est le meilleur groupe qui existe aujourd’hui”, et bien que le goût soit divisé en genres, nous pouvons dire qu’en effet, Metronomy est un groupe énorme qui émeut toujours des émotions et, espérons-le – ainsi que son dernier album – qui nous durera pour toujours.

Setlist

“Dernièrement”

“La Baie”

“Cloches de mariage”

“Corinne”

“Whitsand Bay”

“Tout va à ma façon”

“La lumière”

«Réservoir»

“Marcher dans le noir”

“Boy Racers”

“Mentir bas”

“Insécurité”

“Je suis le Verseau”

“La fin de toi aussi”

“Old Skool”

“Glace au caramel salé”

“Le look”

“Bouleversé ma petite amie”

“Lettres d’amour”

“Sex Emoji”

Encore

“De retour sur l’autoroute”

“Ladio Radio”

“Vous pourriez facilement m’avoir”