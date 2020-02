La nuit où un disque a stimulé une masse entière

Dans l’immense scène musicale mexicaine, il y a de nombreux artistes, groupes et projets trop intéressants. Malheureusement, tout le monde n’a pas la chance d’être entendu par des millions et très peu sont ceux qui parviennent à survivre. Bonjour hippocampe! C’est un de ces groupes qui peut se permettre de savoir comment gagner au milieu de cette situation.

Après presque huit ans sans sortir de nouvelle musique, le groupe est de retour et il n’y avait pas de meilleure façon de le faire qu’avec un concert. Depuis tôt dans les environs de la Plaza Condesa, vous pouviez ressentir une ambiance magique, et il est ce n’était pas moins parce que le groupe présenterait Disco Stimulant – son album studio le plus récent – devant un endroit quelques semaines avant le concert était déjà complet. Petit à petit, la salle s’est remplie, en attendant de voir ce qu’ils avaient préparé pour nous tous.

Presque heures à 21 h Denisse Gutiérrez, Fernando Burgos, José Borunda et Bonnz sont montés sur scène pour commencer une soirée au cours de laquelle le groupe a fait le tour de leur carrièreIls nous ont emmenés dans le passé, ils nous ont montré leur présent et nous avons réussi à entrevoir leur avenir à l’horizon. Sans perdre de temps, Bonjour hippocampe! a commencé à jouer “Remedios”, la première chanson de son dernier album, qui réchauffait progressivement les moteurs et surtout le public.

Les synthés ludiques de “Where You Were” sonnaient, tandis que Denisse allait d’un côté à l’autre, comme si elle voulait que chacun des participants du Plaza entende la voix puissante et privilégiée qu’elle a.. Après avoir brièvement remercié le public, Hello Seahorse! Il a sorti les premières armes qu’il avait sous sa manche, “Je suis devenu “et” Animal “qui nous a immédiatement transportés dans une atmosphère d’intimité et de nostalgie où il semblait que nous tous qui les regardions en direct nous étions déconnectés de ce qui se passait à l’extérieur.

La nuit a été un disque totalement stimulant, donc le groupe a continué à nous bombarder de chansons de cet album avec “Fire” et “Different” -Qui nous a donné un énorme moment pour danser frénétiquement grâce à son rythme-. Bien que ce ne soit pas “mercredi”, Denisse a adapté les paroles pour que nous sentions que le samedi est aussi un jour où la vie est éternelle.

Le “Fils” mélancolique est venu avec cet énorme saxophone jouant en arrière-plan qui donne une touche de sensualité, puis laisse la place à “Domino”, l’un des principaux singles de cette nouvelle étape du groupe. Pour tous ceux qui pensaient ne jouer que des chansons de leur dernier disque, Bonjour hippocampe! bijoux poussiéreux de l’album Beast et nous donnent ainsi des vibrations nostalgiques en regardant le passé avec “The second” et “Beast”, Avec tout le public chantant comme s’il n’y avait pas de demain ces premières chansons de Denisse et de compagnie.

“Presence”, avec ces synthétiseurs vocaux presque célestes et l’harmonie avec le “Sublime” presque atmosphérique, a ouvert la voie à “Frontera” donnant au public un moment pour jeter de la romance pendant que le groupe chantait «Je veux me perdre à tes côtés et mourir comme ça” A la fin de cette chanson et en laissant jouer tous les instruments, Hello Seahorse! Il a dit au revoir, même si ce n’était pas la fin de la nuit.

Après quelques minutes dans l’obscurité et l’attente, ils sont retournés sur la scène de la Plaza Condesa pour continuer à jouer et remercier chaque personne, amis, famille et fans pour avoir été avec eux tout au long de près de 15 ans de carrière. Après ces mots, bonjour Seahorse! un ensemble a été lancé avec une sélection assez précise avec des coupes de l’un de ses albums les plus importants et les plus aimés, Arunima.

En commençant par la chanson qui donne son nom à cet album, traverser “La Flotadera” avec tout le lieu sautant et chantant en même temps, transformant la propriété discrète de la Comtesse en un véritable chaos, et tout cela a culminé le set avec “For me” qui a continué avec la danse qui avait quitté la chanson précédente et en ajoutant des cris désespérés d’amour. Comme si cela ne suffisait pas, le premier rappel s’est terminé par «Une année brisée», une de ces bizarreries qui jouent rarement en live. C’était peut-être la fin parfaite, mais ce soir était spécial.

Quand tout le monde pensait maintenant, Bonjour Seahorse! Il avait terminé sa présentation, Denisse et compagnie Ils sont revenus une fois de plus pour jouer quatre autres chansons, avec le meilleur de chacune des facettes du groupe. “Vous m’avez oublié” était spécialement dédié à tous ceux qui n’ont plus de place dans le cœur de quelqu’un et “Ce n’est pas que je ne t’aime pas” a été le moment où la grande majorité se souvenait de ces amours sans égales avec le phrasé vocal caractéristique scandé dans toute la Plaza.

“Beast” nous a rappelé ces années de jeunesse quand Hello Seahorse! commençait, nous montrant que le temps ne passait pas en vain, et ils sont devenus de grands musiciens et de vrais artistes. Tout a culminé avec “Woman”, mettant fin à une nuit qui nous a conduits de l’euphorie à la tristesse avec 22 chansons parfaitement exécutées.

En fin de compte, le groupe nous a montré qu’au-delà d’être un groupe qui est revenu vivre de la nostalgie et des classiques de la musique alternative mexicaine, ils sont de retour pour continuer à être excités et à créer des chansons sincères. Le disque stimulant les a non seulement encouragés en tant que musiciens, il a également stimulé de toutes les manières chacun d’entre nous qui a vécu ce spectacle spectaculaire.

Galerie

Setlist

“Remèdes”

“Où étiez-vous (bleu)”

“Je suis devenu”

“Animal”

“Incendie”

“Différent”

“Mercredi”

“Ils sont”

“Domino”

“Le deuxième”

“Criminel”

“Présence”

“Sublime”

“Frontera (Sonic Ranch)”

Encore 1

“Arunima”

“La flotte”

“Pour moi”

“Une année cassée”

Encore 2

“Tu m’as oublié”

“Ce n’est pas que je ne t’aime pas”

“Bête”

“Femme”