La nuit que Kamasi Washington a rendu difficile à comprendre mais facile à ressentir

S’ils m’avaient donné la nuit parfaite pour me plonger dans le monde du jazz, j’aurais choisi celui-ci. À ses vents froids, aux bruits de la rue qui accompagnent l’entrée de la Plaza Condesa et à l’énergie ressentie dans chaque âme qui allait se dissoudre dans un monde difficile à comprendre mais facile à ressentir. Il aurait choisi la nuit où Kamasi Washington et son groupe donneraient l’une des sessions musicales les plus poétiques et les plus honnêtes que l’on verra dans les années à venir.

Pour ouvrir la soirée, The Vulgar Orchestra était parfait. Un peu de jazz pour anticiper la folie qui se passerait et un peu de funk comme déclaration d’unicité. Avec des solos de clavier explosifs, des trompettes fluides et des transitions douces comme les doigts qui caressaient ce propriétaire de saxophone du centre de la scène, les natifs de Mexico ont osé un échauffement très, très fin.

En leur disant au revoir avec une photo, ils ont donné de l’espace au seul moment de calme intérieur qu’il verrait dans l’heure et demie suivante. Un moment que même si ce n’était pas bref, il se sentait éternel grâce à l’attente d’être à l’écoute de Kamasi Washington dévorer son saxophone. Avec des lumières tamisées qui ont peint la scène au-dessus d’une couleur jaune, une crinière noire indubitable portant un imperméable en fourrure rouge et six autres musiciens, est sortie avec des applaudissements et des cris d’émotion.

“Je suis Kamasi Washington et nous allons jouer de la musique”, tout ce qu’il avait à dire pour sortir “Street Fighter Mas” et commencer une soirée inoubliable. Avec un redouble marquant un temps dansant et l’attention fixée sur la scène, c’était le moment idéal pour tous les instruments ensemble et une voix douce se manifestait progressivement jusqu’à ce qu’ils soient interrompus par le premier solo de Kamasi. Ce fut ce moment, où d’anciennes et nouvelles connaissances de sa musique se rendirent compte que tout serait bien mieux que ce qu’elles auraient pu imaginer.

Une des chansons avec le message le plus puissant de toute sa discographie allait arriver. Celui que Kamasi décrit comme une dualité: les mots qu’Ossie Davis a récités dans Eulogy pour Malcolm X et la musique de Prince. Une chanson parfaite qui permet à chaque instrument de briller pour la première fois dans un monde de solos. Les chansons de Kamasi sont spéciales, ce sont des récits uniques qui sont faits pour que vous abandonniez tout concept antérieur que vous aviez du jazz live. C’est peut-être pourquoi la façon de profiter de votre musique est quelque chose de si personnel et d’intime. De ceux qui ne peuvent pas bouger un doigt avec étonnement, à ceux qui secouent le corps au rythme constant et changeant des deux batteries. Comme le dit bien Kamasi: «Le monde dans lequel vit votre esprit vit dans votre esprit. Donc, ce que vous vivez est vraiment ce que vous imaginez. »

Il est étrange que les chansons de 8 à 13 minutes soient courtes à chaque fois qu’elles finissent, mais c’est ce qui s’est passé pendant les 8 chansons lancées. “J’ai un cadeau spécial pour toi: mon père“Dit Kamasi. Rickey Washington, au cas où ils ne le savaient pas, quelque chose qui n’a vraiment pas d’importance car tout le monde serait à quelques minutes de le voir prendre le dessus sur nos louanges, est un musicien de renom et la principale influence de Kamasi. Dans son solo de flûte, j’ai compris que la musique de ce bandota n’est pas faite pour être comprise mais pour être ressentie. Comme dans Rickey’s, chacun s’est terminé par une vague d’applaudissements et des commentaires comme: [email protected]#) $ se passe ici. ” Et oui, je crois vraiment que personne ne l’a compris consciencieusement.

Quelque chose qui m’a surpris, et ce qui était évident pour moi dans “Re Run”, c’est que le rôle de Kamasi est incroyablement opportun. C’est le musicien le moins prétentieux que j’ai vu de ma vie. Il est vu dans ses yeux, dans sa posture douce et entendu dans chaque note. C’est quelqu’un qui aime vraiment être là comme n’importe lequel de ses fans. Profitez des solos de vos musiciens comme si c’était la première fois que vous les écoutiez. Connectez-vous avec eux et faites-en les protagonistes sans voler une seconde. Cela fait circuler l’énergie de manière égale entre tous, quelque chose de très important dans le jazz, et si nous allons plus loin, dans n’importe quel groupe de n’importe quel genre.

“Nous ne devons pas être les mêmes pour nous aimer”, étaient les mots d’amour avec lesquels Kamasi lui a donné son chef-d’œuvre. Avec une basse douce et un silence inégalé dans le forum, “Truth” a eu lieu une nuit où le froid a complètement disparu. “La vérité” est une métamorphose continue, nous le savions déjà, mais ce que nous entendrions était bien plus que cela. Après quelques minutes de mélancolie guidées par les chœurs enveloppants de Patrice Quinn, les rythmes latins seraient présentés au rythme d’une cloche. Les pieds se mirent à bouger au rythme d’une bonne sauce, et la fête se leva très forcément.

Ce qui est incroyable avec le jazz, c’est de voir comment chaque instrument a une essence si unique mais en même temps si nécessaire dans le collectif. Quelque chose qui serait entendu dans “Hub-Tones” et dans une sublime présentation de “Will You Sing”, rola qui verrait Patrice Quinn et le batteur Ronald Bruner Jr. anéantir la scène. Avant d’atteindre le premier et unique rappel de la soirée, tout le monde leva le poing fermé pour chanter «Fists of Fury» et profiter de ces incroyables solos de clavier et de trombone.

Présentant tout son groupe au son infini des applaudissements, Kamasi Washington a dit au revoir pour donner lieu au rappel le plus court de l’histoire. Dans un cadeau qui n’était pas prévu dans la setlist d’origine, est revenu pour lancer “The Rhythm Changes”. La chanson parfaite pour terminer. Une chanson qui laisserait un dernier regard sur le saxophone de Kamasi, la flûte de Rickey Washington et la voix enveloppante de Patrice Quinn. “J’ai l’impression que ça va entendre le paradis”, ai-je écouté. Et oui, je ne pourrais pas être plus d’accord.

Le problème de Kamasi Washington au Condesa Square est vraiment quelque chose de difficile à décrire. Je mentirais si je disais le contraire. Il y a beaucoup de sentiments et de mots manquants. La seule chose que je peux dire avec certitude, c’est que ce qui s’est passé sur scène et dans le corps et l’esprit de tous ceux qui étaient là, est quelque chose dont on se souviendra pour toujours.

SETLIST

1. Street Fighter Mas

2. Thème de Malcolm

3. Re Run

4. Vérité

5. Hub-Tones

6. Voulez-vous chanter

7. Poings de fureur

Encore

8. Les changements de rythme