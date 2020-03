La pandémie de coronavirus est prête à produire un saut massif dans le streaming multimédia

Avec une partie importante des États-Unis et du monde restant à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le streaming multimédia – y compris la télévision, les films, la musique, etc. – devrait augmenter d’environ 60%, selon une récente étude.

Nielsen a mené l’enquête, qui a souligné qu’une augmentation de 60% de la diffusion en continu serait particulièrement remarquable car l’Américain moyen avait déjà commencé à diffuser davantage avant la pandémie de COVID-19.

Au troisième trimestre de 2019, par exemple, Nielsen a indiqué que l’Américain moyen jouissait de près de 12 heures de médias par jour; environ deux de ces heures étaient consacrées à la radio. De plus, l’étude a réitéré que l’audience de la télévision américaine a historiquement augmenté pendant les crises et autres événements qui empêchent ou dissuadent les individus de quitter leur domicile.

Les services de streaming musical comme Apple Music et Spotify pourraient connaître une augmentation considérable de l’audience (et des abonnés) pendant la pandémie, et Apple semble particulièrement bien positionné compte tenu de son service de streaming vidéo Apple TV +, ainsi que de ses autres options de regroupement.

En outre, plusieurs États et villes ont interdit les grands rassemblements, les bars et restaurants fermés et limité l’accès local à la musique et aux divertissements, le tout dans un effort pour freiner la propagation de COVID-19. Ce point – que de nombreux Américains manquent de divertissement, au lieu de simplement passer plus de temps à l’intérieur – peut également stimuler la croissance de Spotify, d’Apple Music et du streaming multimédia en général.

Pendant ce temps, l’industrie musicale s’adapte déjà à la pandémie de COVID-19 de plusieurs manières notables.

Ultra Music Festival a annoncé hier qu’il s’associerait à SiriusXM pour offrir des performances virtuelles via une station de radio à durée limitée. Le festival de musique proprement dit a été annulé il y a environ deux semaines et n’a pas été reprogrammé, les organisateurs ayant choisi de présenter le spectacle de l’année prochaine comme prévu. Dans la même veine, Live Nation, AEG Presents et les principales agences de talents ont formé une coalition de réponse aux coronavirus.

Hier, une femme de Seattle a reçu un éventuel vaccin COVID-19. L’essai du médicament devrait s’étaler sur plusieurs semaines, bien que les responsables de la santé aient clairement indiqué qu’il faudra des mois – et peut-être plus d’un an – avant qu’un vaccin contre le coronavirus ne soit largement disponible.