La parodie de la version du coronavirus “Bohemian Rhapsody” devient virale

Le problème des coronavirus est un problème qui nécessite beaucoup de sérieux. Des milliers de personnes sont décédées dans le monde et la pandémie affecte financièrement plusieurs millions de personnes. Cependant, voir le côté positif des choses est aussi un moyen de faire face aux mauvais moments. C’est du moins le cas du musicien et YouTuber Adrian Grimes, qui a sorti une reprise parodique du légendaire “Bohemian Rhapsody” de Queen, qui à ce jour a déjà recueilli des millions de vues sur YouTube.

Cette réinvention du musicien Adrian Grimes de l’opéra rock de 1975, est un véritable génie. Grimes n’a pas seulement daigné changer quelques vers de “Bohemian Rhapsody” faisant allusion au coronavirus et à ses effets dans le monde entier, il a jeté la chanson entière. Oui, les presque 6 minutes de chanson et avec un niveau de production similaire à celui de l’original. À ce jour (30 mars), la vidéo a enregistré près de 3,5 millions de vues depuis sa mise en ligne le 21 mars.

Le YouTuber, cependant, a révélé qu’il avait reçu une réaction négative aux nouvelles paroles de “Bohemian Rhapsody” par certaines personnes. “J’ai reçu des commentaires qui suggèrent que cela est” insensible “”, a-t-il écrit. «Je tiens à souligner que je sais d’où viennent ces gens. Ma femme travaille dans les soins de santé et j’ai deux jeunes enfants; Je sais très bien comment ce virus pourrait affecter ma famille. Chaque jour que ma femme va au travail, j’espère que ce sera une autre journée «bonus» et que nous pourrons nous rencontrer avant l’arrivée de la vague et je dois la mettre en quarantaine et empêcher nos enfants de l’étreindre. ».

Mais comme tout dans la vie, la médaille a deux faces. “Cependant, j’espère que même dans ces circonstances, si elles se produisent, vous pouvez toujours garder le sens de l’humour, y De nombreux commentaires de personnes déjà touchées par le coronavirus m’ont dit combien ils apprécient cela.. Je vous remercie de votre compréhension en ces temps sans précédent. » En fin de compte, c’est une question de perception. Ici nous partageons cette parodie de “Bohemian Rhapsody”: