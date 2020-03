La pensée noire de Roots pour jouer et écrire de la musique pour une nouvelle pièce

Le chef de file des Roots, MC Black Thought, contribuera à la musique et aux paroles d’une adaptation scénique du roman de George S. Schuyler, Black No More, de 1931, comme le souligne Rolling Stone. Selon RS, Black Thought jouera également dans la version musicale du livre de Schuyler à l’époque de la Renaissance de Harlem. Black No More devrait être présenté en première au Pershing Square Signature Center en octobre 2020 pendant la saison théâtrale 2020 du nouveau groupe.

Bien que le rôle de Black Thought n’ait pas encore été révélé, le réalisateur Scott Elliott est à bord aux côtés du chorégraphe Bill T. Jones et du scénariste John Ridley (12 Years a Slave), qui adaptera le roman de Schuyler pour la scène. Les co-stars de Black Thought incluent Jennifer Damiano, Brandon Victor Dixon, Tamika Lawrence et Theo Stockman.

Dans une déclaration sur la pièce à RS, le New Group a écrit:

Nous sommes en juin 1928 à New York, et le diplômé de l’Université Howard, le Dr Junius Crookman, promeut une machine mystérieuse qui promet de supprimer le fardeau de la race de toute personne de couleur en les blanchissant – le plan de Crookman pour «résoudre le problème racial américain». Black No More est un examen de la race, de l’identité et de la nature même de l’amour.

La dernière sortie solo de Black Thought était Streams of Thought, Vol. 1. Il a un long curriculum vitae en tant qu’acteur, ayant joué dans plusieurs épisodes de The Deuce, Unbreakable Kimmy Schmidt, et plus encore.

