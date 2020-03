La pensée noire de Roots se joignant à la nouvelle comédie musicale «Black No More»

En octobre, les fans de Les racines peut attraper le MC principal du groupe, Black Thought, sur scène dans la nouvelle comédie musicale Black No More. Le rappeur composera également la musique et les paroles du spectacle – une adaptation scénique du roman de George S. Schuyler de 1931 – tandis que John Ridley (12 Years a Slave) écrira le livre.

La comédie musicale, qui débutera au Pershing Square Signature Center de New York, mettra également en vedette les nominés aux Tony Award Brandon Victor Dixon (Hamilton) et Jennifer Damiano (Next To Normal), ainsi que Tamika Lawrence de Rent et Theo Stockman d’American Idiot.

Sur leur site Web, la compagnie théâtrale The New Group a préparé le terrain pour Black No More, basé sur le roman satirique de Schuyler, à l’époque de la Renaissance de Harlem. “Nous sommes en juin 1928 à New York, et le diplômé de l’Université Howard, le Dr Junius Crookman, promeut une machine mystérieuse qui promet de supprimer le fardeau de la race de toute personne de couleur en les blanchissant – le plan de Crookman pour” résoudre le problème racial américain “. Black No More est un examen de la race, de l’identité et de la nature même de l’amour ».

La comédie musicale sera dirigée par Scott Elliot (Bob & Carol & Ted & Alice, Yeah, Sister!) Et chorégraphiée par Bill T. Jones, lauréat du Tony Award (Fela !, Spring Awakening).

Bien que Black Thought, né Tariq Trotter, n’ait pas encore annoncé son rôle dans la pièce, il est apparu dans divers rôles d’acteur au fil des ans, y compris dans des émissions comme Unbreakable Kimmy Schmidt et The Deuce, et dans des films comme Stealing Cars de 2015 et Bamboozled de Spike Lee.

Acclamé pour ses prouesses lyriques complexes, le MC est un membre fondateur de The Roots, avec Ahmir “Questlove” Thompson, et apparaît tous les soirs sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon avec The Roots, qui sert de groupe maison pour le spectacle de fin de soirée. . Trotter et Thompson ne sont pas non plus étrangers à Broadway – les artistes lauréats d’un Grammy Award ont produit l’enregistrement original de la distribution de Broadway 2015 de la comédie musicale Hamilton, qui reste l’album de distribution le plus vendu de tous les temps.

