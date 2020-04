La performance de David Draiman sur “ The Sound Of Silence ” est “ peut-être le plus grand chant de rock jamais ”, déclare l’acteur Russell Crowe

Russel Crowe a loué David Draimanperformance de PERTURBÉcouverture de SIMON & GARFUNKELc’est “Le son du silence” comme “peut-être la plus grande voix rock jamais.”

le oscaracteur primé, surtout connu pour jouer Général Maximus Decimus Meridius dans “Gladiateur” et Sgt. Wendell “Bud” Blanc dans “LA Confidential”, a fait le commentaire sur Twitter tout en partageant un nouveau clip vidéo créé par des fans PERTURBÉversion de la chanson, avec des images prises pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

“Peut-être la plus grande voix rock jamais. Nouvelle vidéo.” Russell a écrit.

PERTURBÉ pris le vent du tweet, répondant “Merci” et incluant un emoji “mains jointes”.

Ce n’est pas la première fois Crowe a donné son sceau d’approbation à la PERTURBÉ couverture. En 2016, il a déclaré à propos de la piste: “de temps en temps, quelqu’un arrive et redéfinit le génie.”

“Le son du silence” apparu à l’origine sur PERTURBÉsixième album studio, “Immortalisé”, qui a été publié en août 2015.

En novembre dernier, vidéo de PERTURBÉperformance de “Le son du silence” sur l’épisode du 28 mars 2016 de Conan O’Brienest un talk-show nocturne, “Conan”, a dépassé 100 millions de vues sur Youtube, devenant le premier “Conan” clip pour atteindre le jalon.

PERTURBÉversion studio de “Le son du silence” est allé au n ° 1 sur la Panneau d’affichage magazine Hard Rock et Mainstream Rock et est devenu le single le plus performant du groupe dans le Top 100. Le clip qui l’accompagne a été visionné plus de 599 millions de fois. Il a également été utilisé dans la bande originale de “La liste noire” et le jeu vidéo “Rock Band 4”.

Draiman a déclaré au Colorado Springs Independent que lui et ses camarades de groupe n’avaient aucune idée que cela se produirait lorsqu’ils ont enregistré la chanson et ont décidé de la publier sous forme de single et de clip.

“Comment pourrions-nous?” Il a demandé. “C’était vraiment, dans le genre, sans précédent. Jamais en mille ans je n’aurais rêvé qu’il serait aussi massif et utilisé dans tous les endroits où je l’ai entendu, patinage artistique, ‘Danser avec les étoiles’, avec le Mémorial du 11 septembre et obtenir la bénédiction de Paul Simon, quand nous l’avons rencontré l’année dernière à Maui. La chose, surréaliste ne le couvre pas. ”



Merci @russellcrowe ?? https://t.co/ioe7cHQapz

– Perturbé (@Disturbed) 10 avril 2020



Mots clés:

perturbé

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).