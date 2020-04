La performance de Pâques d’Andrea Bocelli attire des millions de téléspectateurs à distance

Bien que la cathédrale italienne à partir de laquelle la légende de l’opéra Andrea Bocelli a livré une représentation du jour de Pâques était physiquement vide en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), des millions de fans du monde entier ont apprécié le concert émouvant dans le confort de leur foyer.

Bocelli a diffusé gratuitement en direct l’émission bien nommée «Music for Hope» sur sa chaîne YouTube, afin d’encourager ses concitoyens italiens et les milliards d’autres qui se battent pour surmonter la crise du COVID-19.

En outre, le lieu à partir duquel l’homme de 61 ans a présenté ses talents était symbolique de la bataille de l’Italie contre le nouveau coronavirus; le Duomo di Milano est bien situé à Milan, qui est la capitale de la Lombardie, la région italienne la plus durement touchée par COVID-19.

Au moment d’écrire ces lignes, la performance à cinq pistes avait recueilli près de 30 millions de vues YouTube, ainsi que plus de 750 000 likes.

Andrea Bocelli a ouvert le spectacle avec “Panis Angelicus” et a suivi avec une interprétation émouvante de “Ave Maria”. “Sancta Maria” et “Domine Deus” sont venus ensuite, respectivement. Pour conclure le concert, Bocelli est allé à l’extérieur et, complété par une vue magnifique sur l’extérieur de la cathédrale de Milan, a chanté «Amazing Grace».

Bocelli et son équipe ont également publié des feuilles d’hymnes pour les œuvres jouées pendant le concert, afin que les fans puissent suivre et chanter.

Sur les réseaux sociaux, des personnalités et des fans ont salué les efforts de Bocelli. Un utilisateur de Twitter a succinctement écrit: «Andrea Bocelli a amélioré la situation aujourd’hui.» Un autre individu a tweeté: “Belle voix pour un temps moche.”

Et enfin, un autre fan a encore déclaré: “Tellement poignant, m’a donné de l’espoir en ces temps terribles.”

L’auteur-compositeur-interprète à succès Céline Dion a fait l’éloge de Bocelli et lié à sa performance, écrivant: «votre voix apporte espoir et réconfort à nous tous en ces temps difficiles».

Andrea Bocelli et sa fondation éponyme parrainent actuellement une collecte de fonds pour le soulagement des coronavirus, dont les contributions aideront à fournir aux médecins, infirmières et premiers intervenants du matériel médical et des équipements de protection.