La petite amie d’Aitch? Les fans pensent qu’ils l’ont trouvée sur Instagram! – HITC

Au cours de la dernière année, il est devenu le béguin des célébrités populaires.

Il est tout à fait le cœur, mais Aitch a-t-il une petite amie?

Si nous parlons des étoiles montantes, l’un des meilleurs exemples de mémoire récente est le garçon de Manchester Harrison Armstrong.

Mieux connu sous son nom de scène Aitch, le rappeur de 20 ans est devenu une sensation grand public, comptant déjà plus de quatre millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Depuis ses débuts, en faisant du freestyle auprès d’amis et de publics à l’école, son talent étonnant a continué à exiger l’attention de titans du rap tels que Stormzy, avec qui il a collaboré avec «Pop Boy», qui figure sur le deuxième album de Stormzy, Heavy is the Head.

Au début de sa carrière, il avait déjà partagé des scènes avec Wiley et Cadet, mais la seule direction depuis lors était en hausse. Avec des titres accrocheurs comme «Taste (Make it Shake») et la sortie de sa mixtape AitcH20 2019 faisant des vagues, sa popularité est toujours en augmentation.

Pour certains fans cependant, il y a une grande question à laquelle ils aimeraient avoir une réponse…

Aitch a-t-elle une petite amie?

Oui, Aitch a une petite amie.

Lors d’une conversation avec Capital XTRA, l’intervieweur et présentateur de Homegrown, Robert Bruce, lui a posé des questions sur sa vie amoureuse, à laquelle il a répondu: «Attendez… Nah nah nah, je ne suis pas célibataire».

Il a également ajouté: “Je suis hors du radar, je me comporte bien … Vous avez la goutte, je ne l’ai jamais dit en direct. Ouais, tu as la goutte… Ouais mec, je suis hors du radar ».

Bien que cela en ait choqué beaucoup, certains l’ont suspecté après avoir vu une vidéo montrant une fille lui caressant le cou.

Les fans réagissent à la relation d’Aitch

Comme prévu, un certain nombre de fans et au-delà ont afflué sur Twitter à la suite de la révélation pour offrir leurs réflexions.

Découvrez une sélection de tweets:

Les fans pensent qu’ils ont trouvé la petite amie d’Aitch!

Aitch n’est pas sortie et a dit qui elle était dans une interview.

Pourtant, quelqu’un sur Twitter prétend l’avoir trouvée sur Instagram:

Vous pouvez voir qu’Aitch les suit effectivement. Cependant, il n’y a aucun moyen de confirmer que c’est bien elle.

