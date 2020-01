La petite amie de longue date de Dimebag dit qu’il était «totalement à propos du mot« unité »»

Dans une récente interview avec BackstageAxxess, Rita Haney, la petite amie du défunt PANTERA et DAMAGEPLAN guitariste “Dimebag” Darrell Abbott, a expliqué comment le musicien légendaire aurait réagi en sachant que divers événements caritatifs avaient eu lieu en son honneur. “Dimebash” 2020 – un hommage à toutes les étoiles Abbott – a eu lieu plus tôt ce mois-ci à l’Observatoire OC à Santa Ana, en Californie, et comprenait des membres de FOO FIGHTERS, ANTHRAX, AGNEAU DE DIEU, SEPULTURA, KING DIAMOND et SEBASTIAN BACH.

“Il aurait un tel souffle,” Rita dit (entendre le son ci-dessous). “Nous avions ce club pendant un petit moment au Texas, j’y mettais toujours des petits trucs de jam. Il venait, parfois pendant la semaine, si j’avais un groupe à annuler, il se réunissait avec quelques amis et ils faisaient un ensemble de reprises et tout ça. C’était pour le plaisir. Il était toujours à ce sujet. C’était la seule chose PANTERA était connu pour partageait leur scène. Ils ont toujours fait sortir quelqu’un, celui qui pouvait le remplacer du côté de la scène et faire des sauvegardes sur ‘Marcher’ ou ‘Cet amour’. Ils étaient toujours à ce sujet, pas tellement à propos de «C’est notre émission. Tu dois le faire parfaitement. Ce spectacle avait tous les petits confitures étranges et inattendues de quiconque est apparu sur le côté de la scène. Il parlait totalement du mot “unité”, rassemblant tout le monde et s’assurant que c’était toujours un bon moment. “

Haney puis plongé dans la fabrication de “Dimevision Vol. 2: Rouler avec ou rouler”, la deuxième vidéo personnelle qui présente des images du défunt guitariste capturées entre le milieu des années 80 et ses dernières années.

“Honnêtement, il suffit de rester assis, de prendre un peu de temps et de regarder les vidéos”, a-t-elle déclaré. “Entre moi et[[PANTERA vidéaste] Pinces Bobby, cela prend du temps et bien sûr, vous vous asseyez, vous regardez tout, vous riez, vous buvez, vous devez vous souvenir de tant de choses, mais vous tirez juste des clips au fur et à mesure et vous cataloguez lentement au fil des ans. Il y a des tonnes de séquences qui n’avaient pas été regardées, toujours, toujours cataloguées, il y a encore un «Pantera 4» [home video] c’est catalogué que nous devons atteindre. C’était prévu l’année dernière, mais avec Vinnie [[Paul Abbott, frère de Dimebag]passant de façon inattendue, qui a été mis en attente. Tout le monde essaie de sortir du brouillard avec ça et de revenir à son quotidien normal, mais nous y arriverons. Nous avons déjà filmé et catalogué pour la prochaine «Dimevision» ainsi que. C’est juste s’asseoir et regarder des cassettes vidéo, le tirer comme vous voyez des trucs. “

“Dimevision Vol. 2: Rouler avec ou rouler” a été publié en novembre 2017 via Disques Metal Blade. L’ensemble DVD / CD – qui comprend plus de séquences brutes, de véritables joyaux et de classiques Dimebag moments – contient également cinq démos inédites, choisies parmi un vaste catalogue que Dimebag a accumulé depuis que Haney lui a donné son premier quatre titres en 1984.

Dimebag a été abattu par un tireur fou alors qu’il jouait avec DAMAGEPLAN dans un club de rock de Columbus, Ohio, en décembre 2004.

Dimebagle frère de Vinnie Paul Abbott, qui jouait de la batterie dans PANTERA, est décédée en juin 2018.



