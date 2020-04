LA Philharmonic annule toute sa saison 2019-2020

Le LA Philharmonic annule le reste de sa saison 2019-2020.

Des licenciements et des réductions de salaires ont également été annoncés dans le cadre d’une réponse économique à la fermeture. Le directeur artistique Gustavo Dudamel renoncera également à son salaire de plusieurs millions de dollars pendant la période d’annulation. Dudamel gagnait au nord de 3 millions de dollars en 2016 et a récemment augmenté pendant la saison 2025-2026.

Les autres membres de l’orchestre recevront 65% de leur échelle hebdomadaire minimale, à partir du 20 avril. Tous les membres de l’orchestre à temps plein et 174 membres du personnel administratif à temps plein conserveront leurs avantages pour la santé tandis que le Disney Concert Hall reste vide.

Une réduction de la masse salariale de 35% comprendra la mise à pied de 94 employés à temps partiel. La direction bénéficiera également d’une réduction de salaire de 35% pendant la durée de l’annulation.

Le PDG Chad Smith a décrit la situation comme «impossible» dans une interview après l’annonce. «Nous sommes une institution qui rassemble de grands groupes de personnes pour vivre la musique en commun. C’est toute notre raison d’être, et en ce moment, c’est exactement ce que nous ne pouvons pas faire », a déclaré l’exécutif.

Le LA Philharmonic a commencé par annuler les concerts jusqu’au 10 mai alors que les cas de coronavirus commençaient à augmenter.

Depuis cette annonce du 12 mars, l’orchestre a maintenu tous les salaires en place. Maintenant, l’organisation cherche à maintenir la viabilité financière à long terme de l’orchestre.

Le sort du Hollywood Bowl est encore indéterminé pour le moment. Le LA Philharmonic accueille de nombreux spectacles sur la légendaire salle de plein air, et cette période de l’année est généralement l’une des plus fréquentées pour la vente de billets. Smith dit qu’il est impossible d’estimer adéquatement les pertes financières que l’organisation subira pendant la fermeture.

Le chiffre d’affaires des billets perdus du Disney Concert Hall à lui seul est estimé entre 9 et 10 millions de dollars. Selon Smith, les revenus des billets, les dotations et les dons sont les trois principaux volets de la santé financière de l’orchestre. Les revenus tirés des billets sont la principale source de revenus et la plus touchée par la crise.

D’autres organisations font les mêmes choix difficiles pour préserver leur avenir.

Le Center Theatre Group a suspendu tous les spectacles pendant l’été, mettant la moitié de son personnel en congé. Le Musée d’art contemporain a licencié tous les employés à temps partiel et a mis en congé une grande partie de son personnel à temps plein. Le New York Philharmonic a annulé le reste de sa saison 2020 la semaine dernière.