La photo de cigare de Stryper Frontman attire des fans chrétiens

STRYPER chanteur Michael Sweet a repoussé les critiques sur une photo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

Lundi (17 février), Sucré a pris son Instagram partager une photo de lui et STRYPER bassiste Perry Richardson fumer des cigares, avec la légende suivante: “Nous profitons d’une longue journée de congé en retard et célébrons l’anniversaire de @pastforpresent à San Antonio. Je n’ai pas fumé un bon cigare depuis probablement un an environ. Merci @ perryrichardson777 pour ce moment. La vie est une question de célébration. Avec mon amour @ champagnesweet1 aussi? Les bons moments …… C’est de cela qu’il s’agit. Nidifiez avec vous @prministries “

Étant que STRYPER est un acte ouvertement chrétien, certains fans du groupe ont réagi négativement à l’image, avec un segment des fidèles religieux soulignant que la Bible contient des principes montrant que Dieu n’approuve pas les habitudes malsaines et impures et considère donc le tabagisme comme un péché.

Plus tôt dans la journée (mardi 18 février), Sucré répondu à la critique, écrivant sur Instagram: “Récemment, j’ai posté une photo de @ perryrichardson777 et j’ai partagé un moment ensemble en fumant un cigare. Je n’ai même pas pensé au contrecoup potentiel que cela pourrait provoquer et bien que je ne sois pas surpris par certains des commentaires de jugement (je ‘ Je les vois / lis depuis des années), je suis un peu déçu par ceux qui oublient que nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous des pécheurs.

“Je n’ai jamais prétendu être parfait et ne le serai jamais. J’essaie d’aimer la vie au maximum et de profiter de moments comme ceux-ci. J’ai simplement pensé partager un bon moment avec vous tous, sans réaliser que cela ouvrirait le flot. portes.

“Pour être honnête, je ne sais pas comment j’ai pu continuer à faire ce que je fais avec le poids que je / nous devons parfois porter. Je me rends compte que c’est strictement par la force et la grâce du Seigneur ci-dessus.

«Je mets ma foi en Dieu et il me soutient. Il connaît mon cœur et mes motivations et c’est assez bon pour moi.

“Morale de l’histoire? Faites confiance à Dieu, pas à l’homme. Les hommes vous laisseront toujours tomber. Je garderai les yeux sur le Seigneur et NON sur les commentaires négatifs que je dois lire (parce que je gère personnellement mes propres pages pour rester personnellement en contact avec vous tous) jour après jour.

“Pour tous les pharisiens religieux là-bas, regardez bien dans le miroir et commencez par là. Vous trouverez beaucoup de saleté à nettoyer et vous n’aurez pas le temps de nettoyer quelqu’un d’autre 😉 Pour tout le monde (certainement la majorité) avec un cœur pur, aimant et fidèle – Que Dieu continue de vous bénir et de tout ce que vous faites. Je continuerai d’essayer d’être aussi réel et honnête que possible, en laissant le jugement à Dieu d’en haut. sur ….. Amour et respect, M“

Après BLABBERMOUTH.NET d’abord publié cet article, ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Ripper” Owens pesé sur la controverse, écrivant sur Twitter: “Hahaha. Les gens sont une huée, salope et se plaignent de tout! Vous savez que Dieu aimait un bon cigare”

Dans une interview de 2018 avec le Detroit Free Press, Michael dit que STRYPER n’a jamais été pleinement embrassé par les communautés de heavy metal et de hard rock, en grande partie à cause des paroles chrétiennes du groupe.

“Nous n’avons jamais été acceptés de part et d’autre”, a-t-il déclaré. “Le côté profane, le courant dominant, ils ne nous ont jamais acceptés à ce jour. Nous sommes probablement ce groupe auquel tout le monde ira chaque fois qu’il y aura un moment pour se moquer. Nous serons le groupe utilisé pour cela dans la plupart des cas. Maintenant, du côté chrétien, nous n’avons jamais vraiment eu le soutien total du côté chrétien parce que nous ne rentrons pas dans leur petit club. Nous ne portons pas de costumes et de cravates et nous allons dans chaque église et nous prêchons. “

Formé il y a 37 ans, STRYPERLe nom de Isaïe vient d’Isaïe 53: 5, qui déclare: “Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités: le châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses meurtrissures nous sommes guéris.”

STRYPERLes albums de “En enfer avec le diable”, “Deuxième venue”, “Plus d’enfer à payer”, “Déchue” et le dernier effort du groupe, “God Damn Evil”.



Hahaha. Les gens sont une huée, salope et se plaignent de tout! Tu sais que Dieu aimait un bon cigare? https://t.co/TsqFpHg6ka

– Tim ‘Ripper’ Owens ?? (@TimRipperOwens) 18 février 2020

Récemment, j’ai posté une photo de @ perryrichardson777 et je partage un moment ensemble en fumant un cigare. Je n’ai même pas pensé à la réaction potentielle que cela pourrait provoquer et bien que je ne sois pas surpris par certains commentaires de jugement (je les vois / lis depuis des années), je suis un peu déçu par ceux qui oublient que nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous des pécheurs. Je n’ai jamais prétendu être parfait et ne le serai jamais. J’essaie d’aimer la vie au maximum et de profiter de moments comme ceux-ci. J’ai simplement pensé partager un bon moment avec vous tous, sans réaliser que cela ouvrirait les vannes. Pour être honnête, je ne sais pas comment j’ai pu continuer à faire ce que je fais avec le poids que je dois / nous devons parfois porter. Je me rends compte que c’est strictement par la force et la grâce du Seigneur ci-dessus. J’ai mis ma foi en Dieu et il me soutient. Il connaît mon cœur et mes motivations et c’est assez bon pour moi. Morale de l’histoire? Faites confiance à Dieu, pas à l’homme. Les hommes vous laisseront toujours tomber. Je garderai mes yeux sur le Seigneur et NON sur les commentaires négatifs que je dois lire (parce que je gère personnellement mes propres pages pour rester personnellement en contact avec vous tous) jour après jour. Pour tous les pharisiens religieux là-bas, regardez bien dans le miroir et commencez par là. Vous trouverez beaucoup de saletés à nettoyer et vous n’aurez pas le temps de nettoyer les autres 😉 Pour toutes les personnes (certainement la majorité) avec un cœur pur, aimant et fidèle – Que Dieu continue de vous bénir et tout cela tu fais. Je continuerai d’essayer d’être aussi réel et honnête que possible, en laissant le jugement à Dieu d’en haut. Continuez ….. Amour et respect, M

Nous profitons d’une journée de congé attendue depuis longtemps et célébrons @pastforpresent anniversaire à San Antonio. Je n’ai pas fumé un bon cigare depuis environ un an au moins. Merci @ perryrichardson777 pour ce moment. La vie consiste à célébrer. Avec mon amour @ champagnesweet1 aussi? Du bon temps … C’est de cela qu’il s’agit. Nest time with you @prministries ???

