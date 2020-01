La photographie de Snoop Dogg met l’académie d’enregistrement dans de l’eau chaude légale

Un photographe de New York a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre la Recording Academy pour une photographie de Snoop Dogg.

Dans le dossier, qui a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis à Manhattan le 29 janvier, Christopher Markisz et le cabinet d’avocats Liebowitz soutiennent que la Recording Academy a illégalement publié une «photographie protégée par le droit d’auteur du rappeur Snoop Dog [sic]”Sur le site Web et le compte Instagram des Grammys.

Le procès prétend que la Recording Academy (alias la National Academy of Recording Arts & Sciences, ou NARAS) “n’a pas autorisé la photographie” et n’a pas reçu la “permission ou le consentement du demandeur pour publier la photographie”. En outre, il est allégué que Le filigrane de Markisz, portant son nom et un symbole de copyright, a été «découpé» sur le plan de Snoop Dogg.

En ce qui concerne l’indemnisation, le document indique que Markisz a droit à une partie des bénéfices de la Recording Academy, «des dommages-intérêts jusqu’à 150 000 $ par œuvre» et un remboursement des frais juridiques. Si ces demandes sont rejetées, le dossier indique que Markisz peut demander des dommages «d’au moins 2 500 $ à 25 000 $» pour un certain nombre de violations présumées (y compris uniquement l’utilisation de la photographie).

L’image est initialement apparue à côté d’un article publié le 5 décembre 2019. Au moment de la rédaction de ce rapport, la photo était toujours en direct sur Instagram et Grammy.com; Markisz a reçu un crédit photographe sur ce dernier.

Ce procès est le dernier d’une série de revers pour la Recording Academy, dont le PDG évincé, Deborah Dugan, a présenté des allégations de corruption, de harcèlement sexuel et de dissimulation d’agression sexuelle, quelques jours avant le 62e Grammys.

Dans ce qui semble être une réponse directe à la laideur, Taylor Swift, Beyoncé et Jay-Z ont boycotté la cérémonie. Tous les trois ont reçu des attributions de sièges de haut niveau lors de l’événement, selon un tableau des sièges CBS, mais annulés quelques jours avant le spectacle. Beyoncé et Jay-Z étaient toujours à Los Angeles, et n’ont pas annulé leur présence à un événement Roc Nation et à la soirée Splashy pré-Grammy de Clive Davis.

Tout en recevant le Industry Icon Award, Diddy a affirmé que «la musique noire n’a jamais été respectée» par la Recording Academy tout en exhortant au boycott de l’événement. Ce n’était guère une protestation isolée. Après avoir remporté un prix pour le «meilleur album de rap», Tyler, le créateur a critiqué les normes et catégories de nomination des Grammys, qualifiant les catégories «urbaine» et «rap» d’euphémismes pour «le n-mot».

La Recording Academy n’a pas répondu publiquement au procès de Markisz. En effet, étant donné le dysfonctionnement général à la Recording Academy, on ne sait pas dans quelle mesure la réponse sera coordonnée.

Y-a-t’il quelqu’un à la maison?