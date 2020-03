La piste de remix de Coriavirus de Cardi B grimpe les palmarès

Pour la première fois de mémoire récente, un titre relativement léger de coronavirus (COVID-19) fait des vagues, alors que le remix de Cardi B de DJ iMarkkeyz disant «coronavirus» est devenu extrêmement populaire sur les services de streaming musical et les médias sociaux.

Le 11 mars, Cardi B est allée sur Instagram pour exprimer ses préoccupations concernant la pandémie de COVID-19 en cours. La publication a rapidement recueilli environ 20 000 000 de vues et, comme on pouvait s’y attendre, cet impact sur les réseaux sociaux s’est accompagné d’une large couverture médiatique.

Malgré cela, seul iMarkkeyz a été assez sage pour créer un remix court mais doux de la diatribe de Cardi B, et les performances du graphique de la piste parlent d’elle-même.

Cardi a récemment reconnu la popularité d’iTunes de la chanson dans une publication Instagram, mais quelques heures après le fait, elle s’est sentie obligée de créer un autre message, car «Coronavirus» est passé du numéro 96 au numéro 11 sur la liste des pistes iTunes Hip-Hop / Rap . La chanson a également gagné une place de choix sur la liste très compétitive d’iTunes des meilleurs singles de tous les genres.

Les utilisateurs de Twitter apprécient la chanson la plus récente et la plus inattendue de Cardi B, et le joueur de 27 ans a commenté les progrès du graphique de la piste et son influence mondiale croissante. De plus, Cardi B et iMarkkeyz ont indiqué qu’une partie des revenus du remix sera utilisée pour aider les individus, les familles et les organisations qui ont souffert de la pandémie de COVID-19.

Miley Cyrus et son petit ami, l’artiste et acteur australien Cody Simpson, n’ont pas hésité à se lancer dans l’action avant-gardiste. Les deux ont publié leur propre version de la vidéo sur le coronavirus de Cardi B, et comme l’original, elle a été bien accueillie par les fans.

Dans d’autres nouvelles (relativement édifiantes) sur les coronavirus, The Dropkick Murphys a annoncé ce matin qu’ils continueront de se produire en l’honneur de la Saint-Patrick, et le concert sans public correspondant sera diffusé en direct gratuitement aux fans.

Les artistes, les promoteurs et les fans semblent se regrouper pour surmonter la crise des coronavirus et assurer la santé, la sécurité et le divertissement du plus grand nombre possible de personnes. Les experts ont indiqué que la pandémie mettra encore plus de temps à passer, mais l’unité – et un peu d’humour – n’empêchera certainement pas le processus de rétablissement.