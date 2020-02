La plate-forme de suivi radio WARM lève 1,37 million de dollars – Sony un gros contributeur

World Airplay Radio Monitor (WARM), une plate-forme de suivi radio, a levé environ 1,37 million de dollars (1,25 million d’euros) en financement de démarrage après avoir participé à un événement organisé par le Sony Startup Acceleration Program Europe.

La somme a été apportée à la fois par les investisseurs existants et par Sony, et elle a largement dépassé les 1,09 million de dollars (1 M €) que le PDG de WARM, Jesper Skibsby, s’attendait à lever. Dans un communiqué, Skibsby a déclaré qu’il était “ravi” des résultats et espérait que le soutien de Sony “apporterait de nouvelles opportunités de marché”.

Fondée en 2017 et basée à Copenhague, WARM utilise un système propriétaire d’empreinte digitale et d’identification musicale pour déterminer quand et où les chansons sont jouées à la radio; ce service de suivi couvre actuellement une centaine de pays. À leur tour, les artistes et les professionnels de l’industrie peuvent accéder aux données de diffusion en temps réel d’environ 28 000 stations de radio.

WARM a l’intention d’utiliser les fonds nouvellement acquis pour poursuivre son expansion en Amérique du Nord, dans le but plus large d’améliorer la précision et la transparence des données diffusées à l’étranger. Skibsby et son équipe ont indiqué que l’indisponibilité relative de ces informations a un impact négatif sur la carrière et les revenus des artistes émergents.

Skibsby est particulièrement qualifié pour fournir une telle évaluation. Il a fondé WARM après avoir dirigé, entre autres artistes, un groupe danois de deux membres, Few Wolves.

Après avoir signé avec un label majeur, Few Wolves a sorti plusieurs titres et a reçu une réponse commerciale certes décevante. Cependant, même si leurs données Spotify ne le montraient pas et que leur maison de disques ne le savait pas, deux des chansons de Few Wolves étaient largement joué par les stations de radio polonaises.

À la suite de certaines enquêtes et incitations, Skibsby a pu obtenir les paiements appropriés. Mais à la suite de cette expérience, il a réalisé à quel point il était difficile pour les artistes en développement, y compris ceux signés avec des labels de renom, de garder une trace de leurs pièces radiophoniques étrangères et des redevances dues.

WARM vise à remédier à la situation, et ce dernier financement contribuera grandement à aider l’entreprise à atteindre ses objectifs ambitieux.