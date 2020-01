La plateforme audio chinoise Lizhi devient publique à Wall Street

Une importante application de podcasting et de contenu audio chinois appelée Lizhi est devenue publique sur Nasdaq.

Négociant sous le symbole LIZI, Lizhi est un concurrent de Ximalaya et Dragonfly. Ils offrent actuellement aux investisseurs plus de 4 millions d’actions à un prix d’introduction en bourse de 11 $.

Lizhi fournit non seulement des podcasts mais aussi des livres audio et des livestreasms. Contrairement à ses concurrents, if propose en outre du contenu généré par les utilisateurs, et l’application comprend divers outils d’enregistrement pour y parvenir.

Parmi ceux qui ont investi dans Lizhi figurent:

XiaomiTPGMatrix Partners ChinaMorningside Venture CapitalOrchid Asia

Selon la société, au troisième trimestre de l’année dernière, l’application comptait 46,6 millions d’utilisateurs actifs par mois. Près de 6 millions d’entre eux créent activement du contenu pour la plateforme.

Lizhi utilise un modèle unique de monétisation des podcasts.

Alors que la plupart des podcasteurs monétisent leur contenu via des parrainages ou des abonnements utilisateurs, les podcasteurs sur Lizhi monétisent leur contenu via des cadeaux virtuels.

Récemment, Marco Lai, qui est le PDG de Lizhi, a déclaré à TechCrunch que la société espère utiliser le produit de son introduction en bourse aux États-Unis pour investir dans le développement de produits. Cela comprend le développement de leur technologie d’IA.

Lizhi aurait utilisé l’IA de différentes manières. Premièrement, il utilise la technologie pour l’aider à distribuer ses podcasts. Il indique que, ce faisant, il a atteint un taux de clics de 31% sur son contenu. Il utilise également l’IA aux fins suivantes:

pour surveiller le contenu afin de donner aux créateurs des données d’engagement des utilisateurs pour fournir des fonctionnalités qui lui permettent d’affiner les enregistrements, de réduire le bruit et de créer de l’audio 3D

Il semble qu’il y ait beaucoup de place pour que l’application se développe. Selon la société, moins de la moitié des utilisateurs mobiles en Chine ont écouté du contenu audio en ligne en 2018. Cela devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, d’autant plus que le marché des haut-parleurs intelligents continue de croître dans le pays.

À cette fin, la société a établi un partenariat avec Baidu sur ses haut-parleurs intelligents Xiaodu.