La pop drôle de Blossoms nous soulage de l’amour

Blossoms est un groupe qui peut écouter des publics très divers et conquérir chacun des auditeurs. Exécution d’instruments? Ils le dominent. Des lettres romantiques, mais modérément indécentes? Aussi. Remerciements sur la façon dont l’amour stupide nous rend? Comptez sur cela dans toutes ses versions.

Tout ce qui précède est livré par les initiateurs de Stockport dans une enveloppe de bande de garçon sans crainte de se déclarer envoûté par une femme. Le troisième album studio de ce quintette au look anachronique, hérite de deux LP très réussis qui les ont placés dans des festivals à travers le monde.

N’oubliez pas que récemment nous les avons vus dans la capitale de la Couronne et même les avons interviewés, afin qu’ils puissent nous parler de leur composition idéale et qui est leur groupe préféré dans l’histoire.

Maintenant, ils reviennent avec des thèmes sur les relations amoureuses, sans trop réfléchir et se détendre pour profiter des événements qui nous arrivent. Avec cette lettre de motivation, Foolish Loving Spaces ouvre:

Produit par James Skelly (The Coral) et Rich Turvey (Cabbage) à Liverpool, le LP dans son édition de luxe délivre les chansons en version acoustique, détail que l’on ne voit pas souvent, et sert même à sortir les chansons en versions plus simples.

Les chansons publiées auparavant comme simples ne vieillissent pas, car Your Girlfriend est hilarant (qui est parti comme bande originale de la vie) et The Keeper est peut-être la chanson la plus emblématique de Blossoms, fort et lyrique. Tom Ogden continue avec la facilité de donner des messages aimants sans tomber dans une cursilería excessive, avec des phrases qui équilibrent à quel point il est drôle et réel de prendre soin de quelqu’un.

Accepter que parfois nous passons du temps à réfléchir à des scénarios qui peuvent ne pas se produire et génèrent de l’anxiété à propos des relations a également sa place dans la douzaine de chansons, avec des coupes comme «Mon cerveau qui nage » et “Met les jours de vacance. “

Les lignes de basse solides et dansantes ne manquent pas, et des chansons comme “Sunday Was A Friend Of Mine” ou “If You Think This Is Real Life” fonctionnent comme des reflets dansants de l’amour, dans lesquels, d’un point de vue fataliste, l’anglais que nous Ils disent que ce qui se passera se produira, nous devons donc apprécier ce qui se passe.

Un supplément de Blossoms sont des déclarations d’amour pas si routinières, comme les excellents «Oh No (je pense que je suis amoureux)» et «Romance, Eh?», Des sujets qui serviraient à expliquer à quelqu’un à quel point cela peut sembler objectivement bizarre tomber amoureux de quelqu’un

Alors que le jour supposé le plus triste de l’année est passé, et que nous sommes maintenant le dernier jour d’un très long janvier, l’album amusant et insouciant de Blossoms tombe parfaitement, avec dix pistes allant d’un album raffiné (My Swimming Brain), culminant avec electrock (Like Gravity) et plusieurs mélodies qui resteront dans votre tête avec ce LP pop joyeux.

Liste des pistes

1. Si vous pensez que c’est la vraie vie

2. Votre petite amie

3. Le gardien

4. Mon cerveau qui nage

5. Dimanche était un de mes amis

6. Oh non (je pense que je suis amoureux)

7. Romance, hein?

8. Mes jours de vacances

9. Tomber pour quelqu’un

10. Comme la gravité