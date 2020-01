La pop personnelle de Géorgie qui vous fera danser

Écrit, exécuté, enregistré et produit par le Britannique de 29 ans, ‘Seeking Thrills’ poursuit la voie de la Géorgie pour placer des thèmes pas si superficiels dans des sons dansants.

Après l’avoir vue au Capital Crown il y a quelques mois, la Londonienne a livré son deuxième LP pop précis avec des progressions de synthétiseurs qui prennent l’héritage de son père (co-fondateur de Leftfield) ajoutant sa version sur la piste de danse.

Nous avions déjà entendu quelques chansons de ce LP, mais nous ne nous lassions pas de “About Work The Dancefloor”, “Never Let You Go” et “Mellow”, qui étaient déjà sortis l’année dernière.

Ce que Géorgie Vous cherchez à vous motiver à danser mais aussi à laisser filer quelques idées dans votre tête, le tout avec une maquila détaillée qui flirte avec la house classique et le synthpop. Ajouter «The Thrill» ou «I Can’t Wait» à une liste de lecture de nouveaux classiques de la danse donne un sens à ce projet complètement solo.

Contribuer à la diversité, par des filtres et des distorsions, Géorgie Il a des voix différentes à travers les douze chansons, donc il ne se déroule pas comme un projet avec une sonnerie. Après l’avoir vue dans la Couronne, nous sommes intrigués par ce qu’elle utilisera pour obtenir ce record de tournée en termes d’exécution. (Soit dit en passant, il nous a dit que son album préféré de Kanye West est le dernier, celui de «Jesus is King»)

Rappelez-vous qu’elle se produit seule en live, en tant que multinstrumentaliste qui répand la musicalité, le rythme et l’intonation devant n’importe quelle foule, et éveille le besoin de danser chez quiconque la voit sur scène.

Être un projet complètement personnel, La Géorgie montre également un côté plus intime, tout en étant entourée de synthétiseurs, avec «Ultimate Sailor», dans une métaphore sur ce que cela ferait pour une personne spécifique.

Entre rythmes et paroles pour réfléchir, Barnes place sa musique avec la pertinence d’une femme qui reprend l’ensemble du projet dans toutes les phases. Des moments comme “Honney Dripping Sky” montrent également que des ballades électroniques et pleines d’espoir, comme des moments de calme, fonctionnent sur l’album.

Avec la confiance d’un artiste autodidacte, chaque instant qui passe est perçu comme authentique, car ce projet n’a personne pour plaire plus que lui-même. Quelque chose de frais dans une industrie où chaque chanson passe par le label, le producteur et même qui mixe l’album.

En attendant une tournée après l’album, nous sommes ravis de voir le développement d’un artiste aussi complet, optimiste et concentré sur son art que la Géorgie, et comme elle le montre, son deuxième LP continue de donner l’impression d’une musique authentique, pas forcée et visant à continuer à créer de la musique .