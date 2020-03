La pop star britannique Robbie Williams affirme qu’il a refusé l’offre de devenir le leader de Queen’s

Robbie Williams affirme qu’il lui a été demandé de rejoindre REINE en remplacement du défunt leader Freddie Mercury.

La pop star britannique dit qu’il a été approché par un guitariste Brian May et batteur Roger Taylor entrer dans Mercurechaussures après avoir collaboré avec eux sur un réenregistrement de 2001 de “Nous sommes les champions” pour le film “Un conte de chevalier”.

“C’était incroyable. C’était absolument incroyable”, Robbie a déclaré être dans le studio avec le REINE légendes. “Je suis dans la cabine d’enregistrement avec Roger et Brian du groupe, et nous avons réenregistré ‘Nous sommes les champions’. Et j’ai pu faire les chœurs avec eux, et à quel point ils étaient complexes, ces chœurs, et combien de parties il a fallu pour obtenir ce son. Et être dans la salle avec une histoire réelle, comme une histoire correcte, était absolument incroyable. “

On lui a demandé s’il avait jamais été question de son rôle permanent dans REINE, Williams a dit: “Ouais, il y en avait, ouais. Ils m’ont demandé de le faire. Et même si je suis très confiant ici au micro, j’ai souffert d’une estime de soi incroyablement faible. Et je pensais juste les sauver audace de moi même essayer de monter sur une scène et être dans le même échelon que Freddie Mercury, parce que, pour moi, il est angélique – il est semblable à Dieu. C’était tout simplement trop effrayant. “

En 2004, REINE recruté MAUVAISE COMPAGNIE chanteur Paul Rodgers, avec qui ils ont effectué deux tournées mondiales et sorti un album, “The Cosmos Rocks”, en 2008. Ils se sont séparés à l’amiable un an plus tard lorsque Rodgers renvoyé à MAUVAISE COMPAGNIE. Depuis 2011, REINE a été confronté par l’ancien “Idole américaine” étoile Adam Lambert.

“Regardez, Adam Lambert, s’il n’était pas une personne si charmante, ce qu’il est, je serais simplement terrifié par lui à cause de son pur talent. ” Robbie m’a dit. “Sa voix est absolument incroyable. Et c’est un artiste incroyable, et une personne adorable pour démarrer. Je suis vraiment heureux quand je rencontre des gens que je suis juste impressionné par leur talent – cela me donne un talent dur – puis ils sont gentils. C’est bien mieux que de rencontrer des gens qui vous donnent un talent dur et ce sont des connards. Vous êtes juste, comme, “Oh, je déteste tout ce que vous avez fait maintenant.”



