“La pop star consommée”: en souvenir de Michael Hutchence

Peu de chanteurs de rock ont ​​commandé une scène ou un studio d’enregistrement comme Michael Hutchence l’a fait avec INXSet rares sont ceux qui ont laissé un écart plus important depuis sa mort prématurée le 22 novembre 1997.

Michael Kelland John Hutchence est né le 22 janvier 1960 et est devenu la voix principale et le point focal d’INXS depuis leur formation en 1979 jusqu’à son triste décès. Les ventes mondiales de disques du groupe sont estimées à 60 millions, et nous célébrons bon nombre de leurs plus beaux moments enregistrés en cette histoire d’accompagnement avec la playlist INXS In 20 Songs d’uDiscover Music.

Dans une déclaration sur le site Web commémoratif de Michael pour marquer le 20e anniversaire, son amie, mannequin et photographe danoise Helena Christensen a écrit à sa mémoire: «Hé Michael, pensant à vous aujourd’hui alors que 20 ans se sont écoulés depuis votre mort. En fait, je pense souvent à toi, quand j’entends ta voix chanter ou quand quelque chose d’aléatoire me rappelle toi, un lieu, un mot, un parfum…

«Penser à vous me fait généralement sourire, même craquer, parce que vous étiez très drôle d’une manière si unique et rafraîchissante. Je garde tellement de souvenirs que nous sommes totalement enfantins et que nous faisons des choses hilarantes et j’aime que ces moments soient la meilleure façon de me souvenir de vous.

«Vous avez partagé votre immense talent avec le monde et touché tant de gens avec votre cœur aimable et empathique, mais quel honneur spécial d’avoir été l’un des rares chanceux à avoir connu les doux, les curieux, les bienveillants, les intelligents et les drôles homme, vous étiez à un niveau personnel. Vous nous avez laissé le beau cadeau de pouvoir écouter votre voix incroyable, encore et encore, et pour cela, nous vous en serons toujours reconnaissants. Nous jouons INXS chaque été lorsque nous sommes réunis sous un ciel d’été violet foncé, tandis que des cigales pépient et que des histoires sur vous sont racontées, nous faisant tous sourire et nous embrasser. Vous êtes avec nous de bien des façons encore… »

Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les tristes circonstances de la disparition de Michael, mais son charisme extraordinaire et son remarquable travail en tant qu’artiste et interprète portent une célébration sans fin – avec INXS ainsi que son travail en solo et avec le projet parallèle Max Q.La commémoration de la réussite du groupe lors d’un événement étincelant à Sydney, fin octobre 2017, était le dernier testament.

La belle-mère de Hutchence, Susie, a écrit sur le site commémoratif: «Michael, mon extraordinaire beau-fils, il est difficile de croire que cela fait 20 ans que vous nous avez quittés. Je suis une belle-mère très fière, reconnaissante d’avoir partagé de nombreux moments incroyables avec vous et votre père tout aussi charismatique Kelland et votre frère Rhett. Après avoir lu les commentaires d’Helena et d’autres chers amis, je ne peux vraiment pas ajouter grand-chose car ils ont si bien articulé les attributs uniques d’un être humain vraiment merveilleux.

«Beaucoup d’entre nous ont eu la vie enrichie au cours de votre court voyage, mais votre plus grand héritage réside dans votre musique et votre fille Heavenly Hiraani Tiger Lily, dont je sais que vous seriez tellement très fiers. Elle est une autre joie dans votre lignée. Son grand-père Kell, votre propre moi doux – et maintenant un «bonsaï Michael» comme l’appelait sa chère mère. Toujours l’amour.”

“Parfois, les chanteurs principaux ne se rapportent qu’aux autres chanteurs principaux”, a écrit U2Larry Mullen Jr. dans un précédent commentaire sur le site. “C’est un peu ce truc d’ego. Mais Michael n’était pas du tout comme ça. C’était un gars vraiment adorable, un gars très gentil avec tous ceux qu’il rencontrait. Il était la pop star consommée. »

Nous honorons également les paroles prononcées à propos de Michael lors de ses funérailles par son compagnon de bande et son collaborateur de longue date Andrew Farriss, qui a déclaré: «Avec Michael, nous avons vécu des moments très difficiles et de très bons moments. Les moments difficiles nous ont rendus plus forts et les bons moments que nous chérirons toujours. En tant qu’équipe de composition de chansons depuis plus de 20 ans, lui et moi avions écrit des centaines de chansons ensemble. Ses paroles sont l’âme et la profondeur qui ont touché des millions de personnes dans le monde. »

