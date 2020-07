la première salle de musique dédiée à la distanciation sociale du Royaume-Uni

Le premier lieu dédié à l’éloignement social du Royaume-Uni devrait ouvrir ses portes cet été, avec une programmation de musique et de comédie en direct.

L’arène extérieure Virgin Money Unity accueillera les fans du parc Gosforth de Newcastle, la programmation complète étant annoncée la semaine prochaine.

Une déclaration de SSD Concerts se lit comme suit: «La première salle de musique dédiée au Royaume-Uni dédiée à la distance sociale arrive à Newcastle cet été! La Virgin Money Unity Arena arrivera à Gosforth Park en août avec une programmation stellaire de musique live et de comédie.

«Rejoignez-nous pour une expérience de divertissement en direct unique et socialement distanciée. Profitez du spectacle avec vos amis et votre famille dans la sécurité de votre propre espace d’observation.

«L’arène est conçue pour vous garder en sécurité, avec un parking organisé et un système de files d’attente socialement éloigné dans l’arène où vous serez dirigé vers votre espace personnel.»

La programmation sera dévoilée mardi la semaine prochaine (7 juillet) avec des billets en vente le 10 juillet.

Depuis le début du lock-out, plusieurs artistes ont donné des concerts de drive-in à travers l’Europe, dont Doro Pesch, tandis qu’en Arkansas en mai, le chanteur de Bishop Gunn Travis McCready a joué le premier concert au monde à distance devant 229 personnes – environ 20% de la salle. capacité.

Et plus tôt cette année, lors d’un appel de résultats trimestriel, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a présenté une série d’idées sur la façon dont l’industrie de la musique live pourrait rouvrir, qui comprenait des concerts au volant et des concerts sans fans avec des émissions et des émissions réduites. montre la capacité. «