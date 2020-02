La princesse Nokia annonce deux nouveaux albums et partage de nouvelles chansons: écouter

La princesse Nokia a deux nouveaux albums en route: Everything Is Beautiful et Everything Sucks arrivent tous les deux le 26 février (via Platoon). Selon un communiqué de presse, “Everything Is Beautiful est une représentation du côté féminin sensible de l’artiste fluide”, qu’elle a enregistré pendant deux ans à New York, Porto Rico et Los Angeles.

Everything Sucks, en revanche, est décrit comme «une collection impétueuse, impitoyable et insistante» que Nokia a enregistrée en une semaine à New York avec Chris Lare.

Ci-dessous, écoutez les «Green Eggs & Ham» de Beautiful et «Practice» de Sucks.

La princesse Nokia a sorti sa mixtape A Girl Cried Red en 2018. Elle a partagé le single “Sugar Honey Iced Tea (S.H.I.T.)” l’année dernière.

