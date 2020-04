La promotion de la musique est un atout sans lequel votre carrière musicale ne peut vivre

En tant que directeur du développement commercial chez AMW Group, la question numéro un que j’entends le plus est: comment puis-je faire entendre de la nouvelle musique?

L’article suivant provient du groupe AMW, fier partenaire de DMN.

C’est une question raisonnable, venant de quelqu’un qui veut apporter de la musique aux masses. À l’ère des médias numériques, il est devenu de plus en plus simple de distribuer de la musique. En raison de la concurrence accrue, il est plus difficile de faire remarquer de nouveaux documents.

Il est important de savoir dans quoi vous vous embarquez lorsque vous créez une campagne promotionnelle pour votre musique. Faites un peu de recherche fondamentale sur ce qu’est la promotion de la musique, ce qu’elle implique et ce que vous pouvez raisonnablement vous attendre à payer. Cela pourrait vous surprendre. Il est courant que les gens brouillent les frontières entre la publicité, le marketing et la gestion générale des artistes. Bien que chaque agence soit un peu différente, bon nombre des mêmes principes de base s’appliquent.

Alors, qu’est-ce que la promotion de la musique et pourquoi est-ce important?

La promotion est un terme large qui englobe les activités liées au marketing, y compris la publicité payée et la publicité. Il définit la façon dont vous êtes présenté et perçu non seulement par les médias, mais aussi par le public. Nous utilisons un large éventail de tactiques promotionnelles dans nos campagnes, y compris des publicités sur panneau d’affichage, des listes de lecture, des jingles radio, des influenceurs, des outils de médias sociaux et plus encore. Dans cet article, je me concentrerai sur nos services de musique et de publicité.

Examinons de plus près cette approche largement utilisée. Un publiciste vous aidera à mettre en place la meilleure version de votre biographie (votre histoire d’origine, essentiellement), à accroître la notoriété de votre marque auprès du public, à vous faire gagner beaucoup de temps et à travailler avec votre rayonnement médiatique.

Bien qu’il n’y ait pas de «moment parfait» pour commencer la publicité, il y a quelques éléments que vous auriez dû aligner en premier.Matériel professionnel – Afin d’obtenir une prise de conscience, vous devez avoir quelque chose à promouvoir. Si vous voulez être pris au sérieux en tant que professionnel, vous devez présenter du matériel professionnel au monde. Cela signifie une musique bien écrite, mixée et enregistrée par des professionnels. Demandez à d’autres personnes de l’écouter qui vous donneront des commentaires honnêtes et apporteront des modifications si nécessaire. Cette étape importante est ce qui sépare les vrais artistes des gens qui pensent à tort que la musique est un moyen facile de gagner de l’argent.

Photos professionnelles – Les selfies, les captures d’écran de vidéos et les photos floues de la salle de bain ne susciteront jamais d’intérêt pour votre marque. Pas sur les réseaux sociaux, pas comme pochette de votre album, et certainement pas dans les relations avec les médias. Ceci n’est pas négociable.

Une idée de la façon dont vous voulez que votre marque soit présentée – S’il est vrai qu’un bon publiciste peut vous aider à définir votre marque, vous devez absolument avoir une idée au moins de la façon dont vous voulez que votre marque soit présentée. Personne ne te connaît mieux que toi. C’est votre musique et votre marque à la fin de la journée, ne laissez personne vous enlever cela.

Toutes les campagnes ne doivent pas nécessairement être «faites grand ou rentrez chez vous», ce qui est génial avec la publicité, c’est qu’elle est à construire.

Vous pouvez utiliser chaque petite publicité que vous obtenez pour agrandir et améliorer la prochaine pièce. Une fois que vous avez lancé une campagne, voici ce à quoi vous pouvez généralement vous attendre:

Croissance progressive sur les réseaux sociaux – Les médias sociaux font partie intégrante de toute marque de nos jours. Vous pouvez garder votre public constamment informé des événements et des sorties via les réseaux sociaux, ainsi que les connaître à un niveau plus personnel. En tant que marque, vous devez faire votre part pour interagir régulièrement avec votre public, une fois qu’il vous a trouvé sur les réseaux sociaux ou que vous le perdrez tout aussi rapidement. Les services de gestion des médias sociaux d’AMW vont de la simple consultation et stratégie à une prise en charge entièrement personnalisable de vos médias sociaux afin que vous puissiez développer votre marque sans perdre son élan.

Connaissance de la marque – Évidemment, chaque marque veut que les gens sachent qu’ils existent. C’est ainsi que vous gagnez de l’argent et des relations. AMW emploie des écrivains et des publicitaires talentueux qui créeront des communiqués de presse uniques et remarquables pour votre marque. Nous les publierons également sur notre réseau en constante expansion qui comprend des milliers de journalistes à travers le pays.

Création d’une alliance – Un publiciste peut établir des liens entre votre marque et des artisans du goût plus établis dans votre domaine. Cela fait que votre public et le leur vous considèrent également comme un influenceur dans votre domaine. Nous pouvons vous aider à trouver des influenceurs et des artistes de votre domaine qui soutiennent votre musique en vous présentant leurs propres fans.

Rester au pouvoir – La publicité a plus de puissance dans le monde que les annonces seules. C’est parce que le but de la publicité est de construire des relations positives avec le monde qui vous entoure, qui ne sont éphémères que si vous ne les maintenez pas, c’est-à-dire l’engagement sur les réseaux sociaux. Une promotion cohérente et un travail pour le soutenir signifient que vos résultats de recherche Google augmenteront, ce qui est important si vous voulez être considéré comme un leader dans votre secteur.

Placement de musique – Votre musique peut être placée stratégiquement en coordination avec votre couverture dans une campagne. Cela aide votre musique à attirer plus d’attention lorsqu’elle est placée. Le placement de la liste de lecture Spotify du groupe AMW est disponible dans le cadre de certaines de nos campagnes ou en tant que complément à l’une de nos autres promotions. Nos clients ont accès à une variété de listes de lecture et de conservateurs spécifiques au genre.Les artistes qui réussissent, peu importe où ils commencent, sont les gens qui traitent leur musique comme une entreprise.

Une grande partie d’une entreprise prospère est la mise en place et le maintien de relations clients positives. Chaque relation, commerciale ou autre, prend du temps et prend soin. Les professionnels du groupe AMW sont prêts à vous aider sur la voie d’une carrière musicale prospère.