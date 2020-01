La publicité 5G d’EE propose une interprétation époustouflante de la plus grande chanson de 2012 – HITC

EE est allé grand avec sa dernière annonce pour les données 5G.

Il y a beaucoup à dire pour avoir une chanson accrocheuse ou reconnaissable dans une publicité.

Une chanson bien connue dont les gens se souviendront peut parfois être la clé d’une campagne publicitaire et les géants de la téléphonie mobile EE l’ont clairement prise en compte avec leur dernière publicité pour les données 5G ultra-rapides.

L’annonce parvient à montrer l’incroyable puissance des vitesses Internet 5G avec une séquence époustouflante tout en présentant l’une des plus grandes chansons de la dernière décennie.

L’annonce EE 5G

L’annonce en question montre le fidèle fidèle d’EE, Kevin Bacon, montrant la puissance de la 5G alors qu’il invite une femme à découvrir ce qui est sur le point d’être montré sur un téléphone et à vivre une toute nouvelle expérience musicale.

Grâce à la 5G, nous voyons une superbe performance musicale AR (réalité augmentée) se dérouler dans une gare qui voit des éléments CGI superposés à l’image de la vie réelle pour créer un événement vraiment époustouflant.

Quelle est la chanson?

EE n’a clairement épargné aucune dépense avec leur budget de musique, car la chanson utilisée dans l’annonce est Pompéi de 2012 par le groupe britannique Bastille.

La chanson est le plus grand succès du groupe de très loin et a facilement été l’une des plus grandes chansons de l’année, même transformée en un mème hilarant de Paul Blart: Mall Cop.

Qui est le chanteur?

Le chanteur de l’annonce n’est bien sûr autre que le leader de Bastille, Dan Smith.

Nous voyons le chanteur introduire l’expérience AR avant de se lancer dans une interprétation unique de Pompéi de Bastille.

