La publicité du Super Bowl de Justin Bieber / Chipotle sur TikTok atteint 95 millions de personnes

Chipotle parie gros sur une campagne publicitaire du Super Bowl auprès des utilisateurs de TikTok en février.

La campagne «TikTok Timeout» utilise le récent single de Justin Bieber, «Yummy», pour annoncer la livraison gratuite le dimanche. La nouvelle offre spéciale Chipotle est disponible jusqu’au 23 février mais a attiré de gros chiffres lors du Super Bowl.

La campagne est apparue pendant les pauses publicitaires après chaque timeout. Il contenait du contenu de personnalités éminentes de TikTok, toutes créant leur interprétation du nouveau single de Bieber.

Chipotle dit que la campagne publicitaire du Super Bowl a atteint un public combiné de 95 millions de personnes. Il a généré plus de 2,5 millions d’engagements parmi ceux qui ont vu l’annonce. Bien sûr, cela aide que Bieber ait tweeté la nouvelle campagne et publié deux fois sur Instagram à ce sujet peu de temps avant le début du jeu.

Le chef du marketing de Chipotle, Chris Brandt, affirme que la publicité auprès des jeunes publics via les smartphones est cruciale. Il ne se trompe pas – TikTok est l’entreprise de médias sociaux qui connaît la croissance la plus rapide parmi la tranche d’âge des 13-24 ans.

TikTok a constamment dépassé ses concurrents comme Facebook, Instagram et Snapchat. La mort de Vine et la résurgence de TikTok remplissent un créneau vidéo pour un public plus jeune.

Justin Bieber a profité de sa sortie «Yummy» pour annoncer son adhésion à TikTok. Une grande partie du contenu publié sur son compte présente la chanson en arrière-plan. Mais certains utilisateurs de TikTok trouvent les tentatives flagrantes de rendre la chanson virale très rebutante.

Il est assez évident que Bieber espère être la «Old Town Road» de 2020 avec ce partenariat. Il n’a pas besoin de TikTok pour que “Yummy” réussisse, mais je pense qu’il est peu probable que la chanson devienne virale. La tentative semble très fabriquée, tout comme ce partenariat avec Chipotle qui dure un mois entier.

Je ne suis même pas tout à fait sûr qu’un succès viral comme “Old Town Road” soit possible. La communauté TikTok a embrassé Lil Nas X et sa nouvelle chanson dans un environnement tempête parfait d’engagement organique.

TikTok est devenu si populaire que la société dispose désormais d’une division musicale distincte pour rencontrer les artistes et leur donner des conseils sur la façon d’exploiter la plate-forme. Cela ne veut pas dire que les chansons ne deviendront plus jamais virales sur TikTok – juste qu’elles peuvent avoir une odeur de faux sur leur «succès viral».