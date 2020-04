La radio AM / FM traditionnelle se développe pendant les quarantaines COVID-19

Alors que les commandes à domicile émises par le gouvernement et les fermetures d’entreprises non essentielles continuent d’affecter les horaires aux États-Unis et dans le monde, beaucoup se tournent des services de streaming musical vers des plateformes vidéo comme Netflix et Hulu. Cependant, une étude récemment publiée a révélé que la radio AM / FM, pour sa part, se développe au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Dans le cadre de cette étude, Triton Digital, société de services et de technologie audio numérique, a examiné les données de plus de 3 200 stations de radio qui utilisent sa technologie propriétaire Webcast Metrics, qui enregistre les statistiques de diffusion des diffuseurs.

Par rapport au nombre moyen d’auditeurs du mois précédent, le streaming global des stations de radio américaines a augmenté d’environ 3% au cours de la semaine se terminant le samedi 21 mars, selon Triton Digital. Il convient également de noter que le streaming radio des haut-parleurs intelligents a bondi de 4%, tandis que le streaming radio des appareils mobiles a bénéficié d’une augmentation de 6%, malgré le fait qu’une partie importante de la population reste à la maison.

Il y a quelques semaines, Digital Music News a été le premier à signaler que les services de streaming musical connaissaient un ralentissement significatif de l’audience pendant la crise COVID-19, probablement en raison d’interruptions du travail, de l’école et des routines normales.

On ne sait pas exactement pourquoi les numéros de streaming radio traditionnels augmentent simultanément, mais la réponse peut avoir quelque chose à voir avec le coût (certains abandonnent peut-être les services de musique par abonnement pour économiser de l’argent) et le désir de rester informé des dernières mises à jour du coronavirus. De plus, le début du printemps par temps plus chaud aux États-Unis a entraîné une augmentation des activités de plein air, ce qui pourrait également inciter davantage de fans à profiter des flux AM / FM.

Les professionnels de la santé ont diagnostiqué à ce jour environ 1,9 million de cas de COVID-19 dans le monde, dont environ 575 000 infections aux États-Unis. Cependant, les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès se stabilisent dans les villes et les zones clés, et les responsables gouvernementaux commencent à planifier la réouverture progressive de leurs économies.

Le président Trump devrait annoncer bientôt la position du gouvernement fédéral sur la réouverture de l’économie. De plus, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et les gouverneurs de cinq autres États voisins élaborent actuellement une stratégie préliminaire de relance économique.