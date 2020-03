La réalisation de «Inside You Without You» de George Harrison

Certains pensent simplement que George HarrisonL’amour de la musique indienne remonte à peu près au moment où lui et les autres Beatles se sont rendus à la conférence du Maharishi Mahesh Yogi à Londres, le 24 août 1967. En fait, l’intérêt de George a été piqué en avril 1965 lorsque Les Beatles filmaient Help! en avril 1965.

“Nous attendions de tourner la scène dans le restaurant lorsque le gars est jeté dans la soupe, et il y avait quelques musiciens indiens jouant en arrière-plan”, se souvient Harrison. Je me souviens d’avoir ramassé le sitar et d’avoir essayé de le tenir en pensant: “C’est un son drôle.” C’était un incident, mais quelque part au bout du fil, j’ai commencé à entendre le nom de Ravi Shankar. La troisième fois que je l’ai entendu, j’ai pensé: «C’est une étrange coïncidence.» Et puis j’ai parlé avec David Crosby de The Byrds, et il a mentionné le nom. Je suis allé acheter un disque Ravi; Je l’ai mis et il a frappé un certain endroit en moi que je ne peux pas expliquer, mais cela me semblait très familier. La seule façon dont je pouvais le décrire était: mon intellect ne savait pas ce qui se passait et pourtant cette autre partie de moi-même s’y identifiait. Ça m’a juste fait appel… Quelques mois se sont écoulés, puis j’ai rencontré ce type de l’organisation Asian Music Circle qui a dit: «Oh, Ravi Shankar va venir chez moi pour le dîner. Veux-tu venir aussi?'”

En octobre 1965, George a été enregistré pour la première fois sur un sitar, sur «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)» pour Rubber Soul. “Je suis allé acheter un sitar dans une petite boutique en haut d’Oxford Street appelée Indiacraft – il stockait de petites sculptures et de l’encens”, a-t-il déclaré plus tard. «En fait, c’était une qualité vraiment minable, mais je l’ai achetée et je l’ai un peu fouillée. Quoi qu’il en soit, nous étions au point où nous avions enregistré le morceau d’accompagnement de «Norwegian Wood» et il fallait quelque chose. Nous commencions généralement à regarder à travers le placard pour voir si nous pouvions trouver quelque chose, un nouveau son, et je prenais le sitar – il traînait juste; Je n’avais pas vraiment compris quoi en faire. C’était assez spontané: j’ai trouvé les notes qui jouaient le coup de langue. Ça allait et ça fonctionnait. »

La deuxième des chansons sous influence indienne de George était «Love You To», enregistrée pour Revolver. Son troisième était ‘Within You Without You’, qui ouvre le deuxième côté de l’original Groupe du Lonely Hearts Club du Sgt Pepper – le seul morceau de l’album non écrit par John Lennon ou Paul Mccartney.

George a commencé à écrire ‘Within You Without You’ sur un harmonium à pédale, et la chanson a simplement été étiquetée ‘Untitled’ quand il l’a enregistrée aux studios Abbey Road dans la soirée du mercredi 15 mars 1967. Comme George l’a rappelé plus tard, “I” J’ai également passé beaucoup de temps avec Ravi Shankar, essayant de comprendre comment s’asseoir et tenir le sitar, et comment le jouer. ‘Within You Without You’ est une chanson que j’ai écrite sur la base d’un morceau de musique de Ravi qu’il a enregistré pour All-India Radio. C’était un morceau très long – peut-être 30 ou 40 minutes – et a été écrit en différentes parties, avec une progression dans chacune. J’en ai écrit une mini-version, en utilisant des sons similaires à ceux que j’avais découverts dans sa pièce. J’ai enregistré en trois segments et je les ai assemblés plus tard. »

George avait un ami indien jouant du tabla, et l’ingénieur des Beatles, Geoff Emerick, fait un excellent travail d’enregistrement de l’instrument d’une manière qui améliore la piste. George était le seul Beatle en studio ce jour-là, et c’est lui et Neil Aspinall qui jouaient du tamburas, avec le dilruba et le swarmandal joués par des musiciens indiens de l’Asian Music Center à Finchley Road, au nord de Londres. Deux dilrubas de plus (semblable à un sitar mais joué avec un arc) ont été doublés le 22 mars; des violons et violoncelles ont été ajoutés le 3 avril. Plus tard dans la soirée, George a enregistré sa voix principale, une partie de sitar et une guitare acoustique. ‘Within You Without You’ était terminé et, selon John Lennon, était “l’une des meilleures chansons de George. Un de mes préférés aussi. Il est clair sur cette chanson. Son esprit et sa musique sont clairs. “

En tant que note de bas de page, la version incluse dans The Beatles’s Anthology 2 est purement instrumentale et est ralentie à sa clé et à sa vitesse d’origine. Plus tard dans l’année 1967, George a poursuivi son exploration des idées musicales indiennes lorsqu’il a commencé à travailler sur la bande originale du film Wonderwall.

