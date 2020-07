La réalisatrice Sasha Rainbow à propos du tournage de la vidéo «Life’s What You Make It» de Placebo

Alt.rockers durables Placebo ont créé un corps très distinctif de matériaux originaux au cours des 20 dernières années, mais leur vision singulière s’est également étendue à leurs versions de couverture. Depuis qu’ils ont abordé le « Dark Globe » de Syd Barrett en 1996, ils ont apposé leur signature inimitable sur une gamme variée de chansons, transformant de remarquables réinterprétations de classiques aussi divers que « Running Up That Hill » de Kate Bush et le smash disco de Boney M « Daddy Cool » ‘. La dernière édition de cette liste est sans doute leur plus remarquable à ce jour: une réimagination frappante de « Life’s What You Make It » de Talk Talk, sorti en tant que morceau principal de l’EP du même nom de l’an dernier. Avec son battement de marteau, la ligne de basse fuzz-riven de Stefan Olsdal et la voix enthousiaste de Brian Molko, le traitement émotif de la chanson de Placebo livre selon ses propres termes, mais sa vidéo promotionnelle, tournée par la réalisatrice Sasha Rainbow, est parmi les courts métrages les plus stimulants pour ornent nos écrans ces derniers temps.

Le concept vidéo original de Molko était vaguement basé sur la vidéo Talk Talk originale de 1986, tournée la nuit sur le Wimbledon Common de Londres, avec Mark Hollis et compagnie entourés de nature et de «petites bêtes rampant sur les feuilles», comme le dit Molko. Brian avait en tête une version mise à jour, dans laquelle «le groupe serait des robots jouant des instruments et que les e-déchets remplaceraient la nature, comme cela semble se produire seulement quelques décennies après la sortie originale de la chanson».

Le mémoire que le groupe a envoyé aux futurs cinéastes était court et son message («e-déchets, s’il vous plaît!») Ouvert à l’interprétation. La seule réponse pour exciter Placebo est venue de Sasha Rainbow, une réalisatrice avec une expérience considérable dans les industries de la musique et de la mode, dont les crédits récents incluent les vidéos élégantes pour «Alpha Female» de Wild Beasts et «Call Girl» de FFS.

« J’ai adoré la version Talk Talk de la chanson, alors je suis retourné au clip original et je l’ai pris comme point de départ », révèle Sasha à uDiscover Music. «En tant que réalisateurs de vidéoclips, nous stockons de nombreuses références visuelles et artistiques. Je me souviens avoir vu ces photos journalistiques d’Abogbloshie et j’ai bien pensé, les déchets électroniques de notre sujet et la chanson intitulée « Life’s What You Make It ». Je ne pense pas que nous pourrions avoir quelque chose de plus clair que d’aller dans un de ces endroits et de filmer là-bas. Cela m’a paru très évident. »

Bien que Sasha le dise très concrètement, Brian Molko a déclaré que le réalisateur avait des «boules d’acier» pour avoir osé voyager en Afrique de l’Ouest pour faire le film résultant. L’endroit, Abogbloshie, était autrefois une zone humide au cœur de la capitale ghanéenne Accra, mais il abrite aujourd’hui l’un des plus grands dépotoirs électroniques du monde.

« Nous n’avons pas travaillé avec les autorités. En fait, je ne sais pas ce qu’ils auraient ressenti à propos de notre tournage », révèle Rainbow. «Avant de nous rendre sur place, nous avons discuté avec des photographes expérimentés du lieu, c’est ainsi que [Abogbloshie native] Abdallah, qui est maintenant un très bon ami. Il nous a énormément aidés. Il connaissait tout le monde et il nous a présenté les dirigeants, car il y a différents dirigeants qui gouvernent différentes sections de la casse. »

Le film irrésistible de Rainbow se déroule dans ce qui – aux yeux des occidentaux – semble être une toile de fond apocalyptique de déchets du premier monde juxtaposés à la vie quotidienne de ceux qui habitent cet espace complètement surnaturel. Cependant, comme le souligne la réalisatrice, elle s’est efforcée particulièrement de capter la résilience inhérente de la population locale.

«Je voulais vraiment montrer que ces gens sont des survivants et montrer à quel point ils sont forts», souligne-t-elle. «L’endroit pouvait ressembler à l’enfer sur terre, mais c’était animé. Les humains s’en sortent, vous savez? Ils célèbrent, ils s’amusent, jouent au football, ont des réunions de famille et jouent de la musique quand ils prennent des choses à vendre sur le marché. C’est en fait un endroit incroyablement optimiste et fougueux. »

Elle poursuit: «Je tiens également à souligner que le film n’est pas anti-technologique, car les nouvelles technologies apportent tellement à tant de gens. Comme ce que nous venons de voir avec la Grenfell Tower en feu à Londres.

«Évidemment, c’était une terrible tragédie, mais les médias sociaux ont aidé à rassembler toute la communauté, en apportant de la nourriture, des vêtements et tout. Pourtant, en même temps, nous ne pensons pas aux répercussions du développement rapide de la technologie. Tant que vous ne voyez pas quelque part comme Abogbloshie, vous ne pensez pas à ce qui arrive à votre ordinateur obsolète de trois ans. C’est une grande partie de ce que je voulais entamer un dialogue. «

À l’heure actuelle, Sasha Rainbow réalise un film sur la communauté rom (tsigane) à Paris, mais elle est également retournée au Ghana pour réaliser un documentaire plus détaillé sur la décharge d’Abogbloshie. Cela se concentre sur Abdallah et les deux jeunes garçons, Kofi et Larte, stars du film « Life’s What You Make It », et elle espère le terminer dans les prochains mois.

« Les deux garçons vivent vraiment au jour le jour, mais ils tirent vraiment le meilleur parti de leur situation », explique Sasha avec passion. « Mais je suppose que lorsque vous passez tout votre temps à travailler juste pour pouvoir prendre un repas, vous ne pensez pas trop à vos perspectives.

«Abogbloshie est un endroit remarquable et, en tant que cinéaste, je suis vraiment intéressé à trouver des héros dans des communautés qui n’ont pas beaucoup de voix. En tant que cinéaste, si je peux toucher un grand nombre de personnes avec un film sur l’environnement qui peut appeler à l’action au sein des communautés, je pense que ce film vaut la peine d’être fait. »