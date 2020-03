La Recording Academy et MusiCares établissent un fonds de secours

Des promoteurs de festivals aux techniciens de guitare, ceux qui travaillent dans la communauté musicale ont ressenti un impact majeur du coronavirus – qui a forcé des centaines, voire des milliers, d’annulations, de fermetures et même de licenciements. Pour aider à minimiser le fardeau auquel sont confrontés de nombreux employés de l’industrie, la Recording Academy et sa fondation caritative affiliée, MusiCares, ont créé le COVID-19 Relief Fund.

La Recording Academy représente les voix de tous les professionnels de la musique et célèbre l’excellence artistique à travers les Grammy Awards. MusiCares, quant à lui, cherche à protéger la santé et le bien-être de la communauté musicale, tout en reconnaître les artistes et les professionnels de l’industrie qui se sont consacrés au travail philanthropique. Les deux entités ont fait don d’une contribution initiale de 1 million de dollars chacune pour établir le fonds, tandis que les sections locales de l’Académie de l’enregistrement collecteront des fonds au sein de leurs communautés. Les fonds, qui seront administrés par MusiCares, seront utilisés pour soutenir directement les membres de la communauté musicale qui en ont le plus besoin.

La musique nous aide à traverser nos moments les plus difficiles. Nous pouvons aider les créateurs de musique à passer le leur. Passez le mot sur les services de secours @MusiCares # COVID19 ou envisagez de faire un don pour aider ceux qui en ont besoin. https://t.co/GlgbkQA2fc pic.twitter.com/7j05oiP4ed

– MusiCares (@MusiCares) 17 mars 2020

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le président et PDG par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr, a déclaré: «Les annulations d’événements sont à des niveaux sans précédent et la situation nécessite donc une réponse sans précédent. Beaucoup de gens dans l’industrie sont maintenant en crise, ne sachant pas ce que l’avenir leur réserve ou devant faire face à de terribles réalités commerciales. Nous demandons à toute l’industrie de se tenir à nos côtés pour soutenir les musiciens, artistes et professionnels qui sont le fondement et l’avenir de notre communauté musicale. »

Mason a ajouté: «C’est dans des moments comme ceux-ci que beaucoup d’entre nous se tournent vers la musique. La musique peut nous aider à faire face et a le pouvoir de nous rassembler à une époque où beaucoup d’entre nous peuvent se sentir isolés. Nous encourageons les gens du monde entier à embrasser l’industrie de la musique qui a besoin de notre aide en ces temps incertains. »

Le président de MusiCares, Steve Boom, a également insisté sur le fait que «l’industrie de la musique repose sur le travail de musiciens, d’artistes et de professionnels de la musique. C’est dans des moments comme ceux-ci que l’industrie doit se rassembler pour soutenir ceux qui sont en difficulté, en particulier ceux qui dépendent des revenus des tournées pour survivre. Nous savons que ce fonds devra être important. Nous ne pourrons pas le faire seuls, et c’est pourquoi nous demandons à toute la communauté musicale, y compris les labels, les services de streaming, et toute personne qui est en mesure de nous rejoindre dans cet effort important. Nous sommes tous prêts quand les bons moments passent, et il est important que nous soyons tous prêts quand les temps sont durs aussi. “

Pour soutenir les efforts de la Recording Academy et de MusiCares, visitez le site Web du Covid-19 Relief Fund.