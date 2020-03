La Recording Academy licencie Deborah Dugan et les avocats promettent de riposter

Le conflit très public entre la Recording Academy et Deborah Dugan a pris un autre tournant dramatique, car les membres du conseil d’administration de la Recording Academy ont officiellement licencié Dugan en tant que PDG.

Le licenciement de Dugan a été révélé dans une lettre distribuée aux membres de la Recording Academy. Le document indiquait que son licenciement tant attendu – elle avait été évincée de l’Académie en janvier – avait été finalisée par un vote du conseil d’administration.

Ces personnes, a-t-on dit, ont voté après avoir examiné les résultats de «deux enquêtes indépendantes exhaustives et coûteuses». Dugan a été mis en congé pour une transgression non spécifique dix jours seulement avant la diffusion des Grammys en février; cette décision a été largement rejetée car elle était motivée par des raisons politiques et nuisait inutilement à la remise des prix.

La première enquête a exploré une allégation d’inconduite portée contre Dugan (par Claudine Little, assistante de direction); la deuxième enquête concernait vraisemblablement les nombreuses allégations de Dugan. L’ancien PDG (RED) a affirmé que le processus de vote aux Grammy est corrompu; elle a également affirmé que l’avocat de l’Académie de l’enregistrement Joel Katz l’avait harcelée sexuellement. Elle a même accusé l’ancien directeur de la Recording Academy, Neil Portnow, d’avoir commis un viol et de l’avoir dissimulé.

La lettre indiquait également que les enquêtes avaient été effectuées “par des personnes expérimentées sans relation préalable avec l’Académie”. Trente-sept témoins auraient été interrogés et de nombreux courriels et documents officiels ont été fournis volontairement par l’Académie.

Les avocats de Dugan, Douglas H. Wigdor et Michael J. Willemin, ont publié une déclaration qualifiant la lettre divulguée et le licenciement de leur client de “méprisables”. La déclaration a ajouté que la Recording Academy “ne reculerait devant rien pour protéger et maintenir une culture de misogynie, de discrimination, de harcèlement sexuel, de corruption et de conflits d’intérêts”.

Dans l’e-mail divulgué, Harvey Mason Jr., PDG intérimaire de Recording Academy, a réitéré que Dugan avait été libéré tout en notant que la recherche d’un nouveau PDG commencerait bientôt.

Enfin, Mason Jr. a déclaré que les détails du processus d’embauche de Dugan seront examinés afin que la Recording Academy puisse «apporter les changements nécessaires à l’avenir», c’est-à-dire éviter une catastrophe similaire avec la prochaine embauche.

Auparavant, l’Académie a diffusé (et divulgué) d’autres lettres internes contestant les affirmations de Dugan. Notamment, la plus accablante de ces allégations – que Neil Portnow a commis un viol et la Recording Academy engagée dans une dissimulation – n’a pas été étayée par des preuves. Certes, aucun rapport de police n’a été déposé contre Portnow, une précédente enquête interne l’a trouvé innocent, et la femme en question n’a pas avancé (si elle existe même).

À la fin du mois dernier, des sources ont déclaré que Dugan et l’Académie étaient entrés en médiation (Dugan a également déposé une plainte contre l’organisation) et qu’un règlement était imminent. À ce jour, aucun accord de ce type n’a été annoncé, et il est possible que ce nouveau différend retarde encore un accord.