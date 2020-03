La réédition de la bande originale de “Hackers” comprend un morceau inédit de David Gilmour

Lorsque Hackers est sorti en 1995, les Gen-Xers du monde entier ont spéculé sur la musique instrumentale entendue lors de l’apogée du film, qui a lieu à Grand Central Station. Bien que la rumeur dit depuis longtemps que David Gilmour de Pink Floyd a prêté ses talents de guitariste au titre intitulé “Grand Central Station”, cela n’a jamais été confirmé – jusqu’à aujourd’hui.

Les fans peuvent désormais écouter le morceau à leur guise, grâce à la prochaine édition du 25e anniversaire de la bande originale des Hackers, qui sortira le 17 avril via Vèrese Sarabande. Une édition vinyle double LP sera également disponible exclusivement pour Journée du magasin de disques 18 avril.

Selon Rolling Stone, qui a créé le morceau plus tôt dans la journée, «Gilmour a visité la maison de Guy Pratt, le bassiste en tournée de Pink Floyd depuis Momentually Lapse of Reason, alors que le bassiste travaillait sur la musique du film de 1995… Le rendez-vous est devenu une jam session impromptue qui est devenue ‘Grande gare centrale’. Au générique du film, la chanson n’a été attribuée qu’au son mystérieux «Deep Cover» ».

Sorti en 1995, Hackers a joué Angelina Jolie (son premier rôle majeur dans un long métrage) et Jonny Lee Miller en tant que hackers du secondaire. Le film, qui est depuis devenu un favori culte, a produit une bande-son imprégnée de techno, mettant en vedette la musique de Underworld, The Prodigy et Orbital, ainsi que la chanson à succès de 1992, «Connecté», des MC stéréo.

L’édition exclusive de 13 pistes Record Store Day de l’album marquera les débuts de la bande originale sur vinyle et mettra en vedette des pistes qui ne figuraient pas sur l’album original, dont «Protection» de Massive Attack, «Open Up» de Leftfield, deux pièces de Guy Pratt (y compris «Grand Central Station») plus la «Hackers Suite», interprétée par le compositeur Simon Boswell.

La veste gatefold offrira de nouvelles notes de doublure du réalisateur du film, Iain Softley, ainsi que des photos inédites de la distribution. L’édition CD et numérique de Hackers (bande originale du film cinématographique) comprendra six pistes supplémentaires.

Précommandez Hackers (Original Motion Picture Soundtrack) sur CD ici.

Hackers (Original Motion Picture Soundtrack) 25 Anniversary Edition Vinyl Track List

Face A:

1. «Halcyon and On and On» interprété par Orbital

2. ‘Hackers Suite’ interprétée par Simon Boswell

3. «Open Up» effectué par Leftfield

Côté B:

1. «Cowgirl» interprété par Underworld

2. «Voodoo People» interprété par Prodigy

3. «Connecté» effectué par des MC stéréo

Côté C:

1. ‘Original Bedroom Rockers’ interprété par Kruder & Dorfmeister

2. «One Love» interprété par The Prodigy

3. «Good Grief» interprété par Urban Dance Squad

Côté D:

1. «Protection» réalisée par une attaque massive

2. «One Combination» interprété par Guy Pratt

3. «Grand Central Station» interprété par Guy Pratt, avec David Gilmour

4. ‘Heaven Knows’ interprété par Squeeze

Hackers (Bande originale du film cinématographique) Liste des pistes du CD Édition 25 anniversaire

Disque 1

1. «Halcyon and On and On» interprété par Orbital (9:29)

2. «Open Up» interprété par Leftfield (6:52)

3. «Cowgirl» interprété par Underworld (8:55)

4. ‘Voodoo People’ interprété par Prodigy (4:05)

5. «Connecté» effectué par des MC stéréo (4:00)

6. ‘One Love’ interprété par Prodigy (3:52)

7. ‘Original Bedroom Rockers’ interprété par Kruder & Dorfmeister (6:06)

8. ‘Good Grief’ interprété par Urban Dance Squad (4:29)

9. ‘Heaven Knows’ interprété par Squeeze (4:35)

Disque 2

1. «Protection» réalisée par une attaque massive (7 h 45)

2. ‘One Combination’ interprété par Guy Pratt (1:50)

3. «Grand Central Station» interprété par Guy Pratt [featuring David Gilmour] (3:06)

4. ‘Hackers Suite’ Interprété par Simon Boswell (6:13)

5. ‘Diskette’ interprétée par Simon Boswell (2:04)

6. ‘City of Data’ interprété par Simon Boswell (4:06)

7. ‘Ellingson HQ’ Interprété par Simon Boswell (2:35)

8. ‘Cereal’s Speech’ interprété par Simon Boswell (3h00)

9. ‘Kernel’ Interprété par Simon Boswell (2:16)

10. ‘Date Night’ interprété par Simon Boswell (4:14)