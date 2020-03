La reine et Adam Lambert annulent les comparutions en raison d’une épidémie de coronavirus

Queen + Adam Lambert et Ozzy Osbourne sont les derniers artistes à changer leurs plans à venir en raison de l’épidémie de coronavirus.

Osbourne devait assister à la première mondiale de Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne à South By Southwest plus tard ce mois-ci. Mais il n’apparaîtra plus en raison de la propagation du virus pseudo-grippal, selon un communiqué de presse.

L’ancien chanteur de Black Sabbath a récemment été contraint de reporter ses dates de “ No More Tours 2 ” reportées pour permettre au chanteur de se faire soigner en Europe après sa chute en 2019 à la maison et sa bataille en cours contre la maladie de Parkinson.

Queen & Adam Lambert, quant à eux, ont été forcés de reporter leur émission à l’AccorHotels Arena de Paris le 26 mai à la suite d’un coronavirus.

Une déclaration sur Queen’s site officiel dit: «Malheureusement, notre spectacle à Paris a dû être reporté suite à un décret du gouvernement en France pour annuler tous les événements en salle de plus de 5000 capacité en France jusqu’au 31 mai dans un effort pour contenir la propagation du coronavirus.

«Nous travaillons actuellement avec le promoteur pour essayer de reporter la date. Nous ferons une nouvelle annonce dès que possible. Veuillez conserver vos billets, qui seraient valables pour la nouvelle date. Les détenteurs de billets seront informés de la procédure de remboursement, si nécessaire, en temps voulu. »

Plus tôt cette semaine, Slipknot, Whitesnake, Sons Of Apollo et Michael Schenker, ainsi que Trivium et Lacuna Coil, ont tous reporté les dates de la tournée en raison du coronavirus.

Le Hammerfest du Royaume-Uni et HRH AOR ont également été touchés, tandis que Testament, Exodus et Death Angel ont récemment été contraints de débrancher leur émission prévue au Trezzo Live Club de Milan, après que les autorités italiennes ont annulé tous les événements publics dans la région par mesure de précaution contre la propagation du virus. Green Day a également freiné leur tournée asiatique prévue.

L’Organisation mondiale de la santé ont publié des avis publics à la lumière de la propagation du virus, qui couvre les mesures de protection de base contre le coronavirus.

