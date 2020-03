La réinvention de Dua Lipa sur son nouvel album ‘Future Nostalgia’

Si vous n’avez pas été dans une grotte au cours des trois dernières années, nous n’avons pas besoin d’expliquer qui vous êtes Dua Lipa. Maintenant, si vous avez vécu comme nous ces derniers jours, confiné par le coronavirus, nous devons vous parler d’une fille anglaise (d’origine kosovare) qui a tourné sa carrière de mannequin pour profiter de sa couleur de voix. Et nous l’apprécions vraiment.

Recherché par des musiciens comme Mark Ronson, Calvin Harris et Diplo; Dua Lipa Elle n’a fait aucune pause depuis que «New Rules» était l’une des chansons de l’année en 2017. Maintenant, elle partage avec nous ce qui est pour elle un album intemporel, avec l’oxymoron Future Nostalgia et une excellente équipe: Jeff Bhasker (Kanye West, Harry Styles), Ian Kirkpatrick (Britney Spears, Justin Bieber, Selena Gomez) et SG Lewis (LANY, Clairo).

Dans une intro pas si courante pour un album clairement pop, avec des méta-références à la musique et à la chanson que vous écoutez, Dua Lipa donne le ton pour le reste de l’album: paroles sur les défis, l’autonomisation des femmes, la production rétro et l’humour. Dans un accent nettement plus anglais que la plupart de ses chansons, il cherche à vous enrôler pour les dix prochaines chansons.

“Don’t Start Now” est partout depuis novembre, mais on ne s’en lasse pas, ni du fidèle accompagnateur de Dua pour tout l’album, la basse aux lignes solides et accrocheuses. C’est un nouveau classique, exactement ce que Dua a déclaré vouloir réaliser avec son deuxième LP, dans lequel sa voix occupe toute la gamme qu’il a, et la production est brutale: cordes, enregistrements vocaux de personnes en réunion et même de nouvelles percussions. pour votre catalogue.

Poursuivant avec les sons de la fin des années quatre-vingt dans un package raffiné, l’anglais reconnaît également tomber amoureux de “Cool”, entre des synthétiseurs qui vacillent et reposent, encore une fois, sur les basses. Dans ce type de chansons, l’empreinte de Dua Lipa n’est pas d’éclater comme dans une collaboration avec des géants de l’électronique, mais la garde plutôt intime, pour elle et ses fans.

Peut-être la piste la plus représentative de Future nostalgie c’est “Physical”, avec une ligne de synthétiseur plus sombre, qui suit le message direct de Dua Lipa, invite carrément à ne pas dormir quelqu’un, à danser sans voir la fin. C’est la structure derrière presque tout cet album.

Un changement de rythme arrive avec «Lévitation» («Don Diablo» de Miguel Bosé comme nous l’expliquons ici). Dans cette chanson, Dua Lipa rend hommage au funk avec un vocodeur dans lequel la voix sonne à travers un clavier, une référence plus étroite est Daft punk (écoutez bien le clair de lune en voix numérique). Déjà en mode amour, elle nous convainc également d’inclure de nouvelles versions des sons qui l’ont influencée, jusqu’à présent.

Une merveille dans la production et les idées est “Pretty Please”, qui commence avec le duo principal de l’album: la voix de Lipa avec la basse ronde et solide. Déjà, vous manquez malheureusement quelqu’un, et la simplicité fonctionne dans une chanson bien pensée avec des éléments ajoutés en quelques mesures.

Un intermède électrique, qui ajoute des échantillons de la même voix de l’anglais (n’a pas besoin de camées daftpunkianos) et ferme l’un des singles jusqu’à présent cette année.

Beaucoup d’amour raté

Le thème constant de l’album essaie de croire à l’amour après avoir échoué, il se reflète dans des morceaux comme “Love Again”, avec une intro qui ajoute des cordes classiques; et aussi dans une coupe plus nostalgique que futuriste vient “Break My Heart”, échantillonnant directement à partir de INXS en version dansante, et avec une vidéo qui nous laisse réfléchir à la façon dont ils ont fait les transitions.

La fermeture est livrée avec deux pistes rafraîchissantes. “Good Bed” est peut-être la chanson où Dua Lipa montre sa meilleure capacité vocale avec des aigus précis, et amuse le culot d’accepter que l’intensité d’une relation serve de condition préalable pour être bien au lit, dans une sorte de thérapie qui lui est propre .

La fermeture avec “Boys Will Be Boys”, qui attaque les hommes stéréotypés, est inattendue. Elle fait face aux situations délicates d’être une femme, objectivée et le résultat de répéter aux garçons que les hommes sont très bien. Cette chanson libératrice nous dit même que si nous en sommes offensés, nous nous trompons. Et un album aussi festif cherche à sortir de la prochaine leçon.

On aurait aimé une chanson acoustique (on attend une version deluxe), et pour écouter plus de matériel (ça ne dure que 37 minutes), mais c’est un album qui sera en répétition pendant longtemps, De plus, nous avons hâte de danser à l’extérieur de nos maisons (maintenant les lieux de travail aussi).

Au fait, c’est comme ça qu’ils ont été les réactions du monde entier avant la sortie de ce nouvel album de Dua Lipa.

Liste des pistes

1. Future nostalgie

2. Ne commencez pas maintenant

3. Cool

4. Physique

5. Lévitation

6. Assez s’il vous plaît

7. Halluciner

8. Aimer à nouveau

9. Briser mon cœur

10. bon au lit

11. Les garçons seront des garçons