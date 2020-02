La rue Philadelphie nommée en l’honneur des racines

Les Roots ont eu une section de rue renommée en leur honneur dans leur ville natale de Philadelphie. Jetez un œil à la nouvelle signalisation ci-dessous.

Questlove a partagé les nouvelles sur Instagram dimanche en republiant l’instantané d’un autre compte et la description d’un panneau portant le nouveau nom de la rue. Selon la légende de Questlove, Avenue of the Roots suit un tronçon de East Passyunk Avenue en contrebas de South Street dans le côté est de Philadelphie. Le batteur a affirmé que la ville avait récemment pris la décision d’apporter le changement, mais il pensait que l’annonce interviendrait plus tard en mai. “Les chats étaient comme” NOAP !!! NOUS FINNA METTONS CETTE MACHINE MAINTENANT !!!!! », écrit-il.

Pitchfork a contacté les Roots pour d’autres commentaires.

