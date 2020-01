La rumeur veut que Beyoncé se retire des Grammys

Alors qu’une guerre affreuse à l’intérieur de la Recording Academy se poursuit, les méga-stars Beyoncé et Jay-Z se retireraient de l’événement des Grammy Awards.

Le retrait, s’il est confirmé, suit de près les informations faisant état d’une sortie de Taylor Swift. Selon des sources connaissant la logistique avant le spectacle, Beyoncé et son mari Jay-Z envisagent tranquillement des mesures pour se retirer du gala des Grammy Awards de cette année. Aucun n’a été prévu pour jouer, bien que les deux aient été prévus en tant que participants de haut niveau.

Selon une source, qui a demandé l’anonymat, la méchanceté persistante et les allégations d’inconduite entourant la destitution de la PDG Deborah Dugan ont créé une “mauvaise atmosphère” qui pourrait “ternir ce que Beyoncé et Jay[-Z] représenter et travaillé dur pour créer. “

S’étendant sur cela, la source a expliqué à DMN: “Comme vous le savez, comme nous le savons tous, [Beyoncé] a travaillé sans relâche tout au long de sa carrière pour promouvoir le genre d’autonomisation, de changement et de positivité auxquels elle croit, donc vraiment, à ce stade, il s’agit simplement de savoir si [the Recording Academy situation] empêchera Beyonce de promouvoir ces messages. “

Cette année, Beyoncé a été nominée pour quatre prix: Meilleure performance solo pop pour «Spirit», Meilleur album vocal pop pour The Lion King: The Gift, Meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour «Spirit» et Meilleur film musical pour les retrouvailles. Cela rendrait une non-présentation particulièrement flagrante.

On ne sait pas exactement où Jay-Z se situe sur la question, bien qu’il soit “peu probable” que le rappeur participe en solo, a ajouté une deuxième source.

Il convient de souligner que cela n’a pas été confirmé par le camp de Beyoncé, ni par la Recording Academy elle-même, bien que DMN comprenne qu’un communiqué de presse pourrait être publié. Tout dépend de «comment la situation se déroule», bien que la paire puisse simplement choisir de devenir une non-présentation inopinée.

Une décision récente de CBS suggère également qu’il existe un problème grave.

Plus tôt cette semaine, CBS a commencé à «divulguer» des cartes de sièges avant le spectacle aux membres des médias. L’une de ces photos (ci-dessus) a été brusquement supprimée de la pile, en raison de sa nature «provisoire». Il convient également de noter que l’image du tableau des sièges supprimée présente également Taylor Swift, qui aurait également fait marche arrière.

La PDG de Recording Academy, Deborah Dugan, a été renvoyée la semaine dernière pour allégations d’inconduite de la part de Claudine Little, mais a rapidement déposé une plainte pour harcèlement sexuel et discrimination contre l’organisation, notamment une accusation de viol contre l’ancien PDG de Recording Academy, Neil Portnow.