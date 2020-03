La rumeur veut que Kiss prépare une deuxième résidence à Las Vegas

BAISER Selon certaines rumeurs, elle planifie sa deuxième résidence à Las Vegas.

Lundi (2 mars), le Vital Vegas Twitter , qui a été décrit comme “une ressource vitale pour quiconque vit à Las Vegas ou visite régulièrement”, a été mis à jour avec le message suivant: “Rechercher un autre BAISER résidence à Vegas, cette fois au Zappos Theatre au Planet Hollywood, à l’intérieur de maigre est janvier 2021. Croyez que le dernier passage était neuf spectacles au Hard Rock en 2014. “

Les rockers légendaires s’étaient auparavant installés à Sin City en novembre 2014 au Joint at Hard Rock Hotel And Casino. La série de neuf spectacles a été capturée pour la “Kiss Rocks Vegas” Ensemble DVD et Blu-ray, arrivé en août 2016.

Parler à Las Vegas Weekly, BAISER chanteur Paul Stanley a expliqué comment l’idée de la résidence est née: “Pour passer autant de temps que nous à Vegas et pour vivre aussi près que nous, l’idée de faire une résidence et de quitter notre décor, au lieu de la décomposer tous les soirs , était vraiment attrayant. “

Il a poursuivi: “Nous [had] vient de terminer 42 villes et a joué pour 600 000 personnes, mais cela signifiait que chaque soir, le spectacle était démonté et déplacé. Il y a quelque chose d’attrayant et de difficile dans la construction d’un ensemble qui ne doit pas être déplacé. Vous n’avez pas à en prendre en compte le caractère pratique, pouvant être constamment décomposé et remonté. C’était donc quelque chose que nous voulions faire depuis un bon moment; il s’agissait simplement de s’assurer que nous trouvions des personnes qui étaient d’accord sur la façon de procéder. Le Joint était l’endroit naturel pour le faire. “

BAISER est au milieu de son “Fin de la route” tournée d’adieu, qui doit se terminer le 17 juillet 2021 à New York.

“Fin de la route” a débuté en janvier 2019 à Vancouver et a repris le 1er février 2020 à Manchester, New Hampshire.

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Gene Simmons, ainsi que des ajouts ultérieurs de groupes, Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Peter Criss et guitariste principal Ace Frehley, BAISER a organisé sa première tournée “adieu” en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.



Cherchez une autre résidence Kiss à Vegas, cette fois au Zappos Theatre de Planet Hollywood, à l’intérieur maigre est janvier 2021. Croyez que le dernier passage était de neuf spectacles au Hard Rock en 2014.

– Vital Vegas (@VitalVegas) 2 mars 2020



Mots clés:

baiser

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).