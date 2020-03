La SACEM annonce un fonds de 6,6 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus

La société française de recouvrement des redevances SACEM a créé un fonds de secours de 6,6 millions de dollars pour soutenir ses membres tout au long de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le conseil d’administration de la SACEM s’est réuni le jeudi 26 mars pour créer le fonds et une stratégie pour aider les compositeurs, les auteurs-compositeurs et les éditeurs de musique. L’aide de 6,62 millions de dollars sera distribuée en fonction des besoins, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment comment les contraintes économiques respectives des membres seront évaluées. La SACEM a indiqué qu’elle fournirait trois montants de soutien, selon la situation financière de chaque individu: 1 655 $ (1 500 €), 3 309 $ (3 000 €) et 5 516 $ (5 000 €).

La SACEM a également souligné le sort des titulaires de droits d’auteur pendant la crise du COVID-19, étant donné que ces personnes ne sont indemnisées qu’après que leurs œuvres ont été autorisées par des tiers. En toute honnêteté, il convient de noter que les artistes de première ligne, qui dépendent souvent de revenus de spectacles, ont probablement des moments encore plus difficiles pendant cette crise.

Ensuite, la Sacem, fondée en 1851, a dévoilé une augmentation de 1,1 million de dollars (1 000 000 €) de son fonds d’aide aux éditeurs existant.

Enfin, la déclaration citée indique que les dirigeants de la SACEM mèneront bientôt une étude approfondie des effets du coronavirus sur les membres et que des initiatives d’aide supplémentaires pourraient venir dans le sillage de l’enquête.

Il y a environ deux semaines, les responsables du gouvernement français ont annoncé un plan de relance de 50 milliards de dollars (45 milliards d’euros), qui contient des dispositions de soutien aux prêteurs, aux petites entreprises, aux particuliers et à d’autres.

Mercredi dernier, IMPALA, l’une des principales associations européennes de compagnies de musique indépendantes, a élaboré un plan de gestion de crise en 10 étapes pour aider les gouvernements européens, l’Union européenne et les entreprises à minimiser les effets fiscaux du coronavirus. De même, la Music Producers Guild (MPG) du Royaume-Uni a averti que ses membres perdaient environ 70% de leurs revenus en raison de la pandémie.

Les principaux plans de relance, y compris les paiements en espèces et les allocations de chômage prolongées, se sont révélés utiles pour les musiciens et les professionnels de l’industrie musicale au cours du mois dernier. Il en va de même pour les contributions caritatives et les fonds de soutien d’organisations et de particuliers, notamment la Recording Academy et MusiCares, Songtradr, Help Musicians et un éventail d’autres entités.