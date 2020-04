La Sacem distribue avec succès 153 millions de dollars à ses membres

Un peu plus d’une semaine après avoir annoncé un fonds de secours pour les coronavirus de 6,6 millions de dollars, la société française de perception des redevances SACEM a distribué 153 millions de dollars de redevances et d’aide à ses membres.

La SACEM a annoncé la référence de l’aide dans un communiqué de presse, qui a été partagé avec Digital Music News. L’organisation basée à Paris a réitéré son engagement à aider ses membres et à les aider à «traverser cette crise sans précédent». Et pour concrétiser cet engagement, la SACEM a consulté son «plan de continuité des activités», dont certains éléments avaient fait leurs débuts lors de la grève des retraites de la communauté musicale française.

En coordination avec «la mobilisation des équipes de la Sacem», ce plan de continuité d’activité a permis à l’organisation de distribuer environ 153 millions de dollars (140,5 millions d’euros) de redevances et d’entraide à ce jour.

Le communiqué de presse cité conclut en notant que la SACEM «continuera à prendre des mesures concrètes pour accompagner ses membres» à travers la crise des coronavirus (COVID-19).

Face à la pandémie de COVID-19 et au soutien apporté aux adhérents, le PDG de la SACEM Jean-Noël Tronc a déclaré: «La Sacem s’est mobilisée pour assurer une continuité maximale de ses opérations, et notamment pour assurer à nos adhérents la distribution de leurs droits d’auteur et rester disponible par téléphone et par e-mail… Nous mettons tout en œuvre pour assurer la continuité de notre soutien aux acteurs culturels. »

Hier, Digital Music News a été le premier à signaler que l’organisation de droits de représentation ASCAP avait retardé la distribution des redevances d’auteur en réponse au nouveau coronavirus.

L’Association européenne des compagnies de musique indépendantes (IMPALA) a lancé un plan en 10 étapes pour aider l’Union européenne, les gouvernements européens et l’industrie de la musique à surmonter les effets financiers du coronavirus. Et fin mars, la GEMA allemande a mis en place un fonds de secours COVID-19 de 43 millions de dollars pour ses membres.

Les dirigeants de la SACEM étudient actuellement l’impact de COVID-19 sur l’industrie et les artistes de la musique en France et, selon les résultats de cette analyse, ils pourraient organiser un deuxième programme de secours pour les membres à un moment donné dans le futur.