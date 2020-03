La section locale 47 de Musicians ouvre un fonds de secours pour les coronavirus – Voici comment faire une demande

Le syndicat des musiciens de Los Angeles AFM Local 47 met en place un fonds de secours pour les coronavirus.

Le fonds de secours d’urgence sera disponible pour les membres qui ont perdu leur travail en raison de l’épidémie. Le fonds accordera également un nombre limité de subventions aux membres qui travaillent sous contrat syndical. Les membres qui ont besoin d’aide peuvent soumettre une demande pour une perte pouvant aller jusqu’à deux ensembles de services – pour 75 $ par ensemble de services. Les deux ensembles de services peuvent provenir du même employeur ou d’employeurs différents.

La section locale 47 de l’AFM affirme que le fonds de secours pour les coronavirus est vital pour les membres confrontés à des difficultés «en ce moment».

«Bien que la section locale souhaite aider tous nos membres qui sont dans le besoin immédiat à la suite d’annulations d’emplois de la part d’employeurs signataires, nous devons souligner que les fonds réservés à cette fin sont limités», ont déclaré les dirigeants syndicaux. «Par conséquent, nous exhortons uniquement les musiciens qui souffrent actuellement à faire une demande. Si une subvention vous aide, veuillez nous contacter. »

La pandémie mondiale de coronavirus a entraîné des centaines d’annulations de concerts et de concerts. Sur le plan plus large, SXSW et Ultra Miami ont été annulés cette année. Des artistes comme Mariah Carey, les Foo Fighters et Elton John reportent leurs apparitions et dates à plus tard cette année.

Des États comme la Californie, Washington et l’Oregon ont fermé des restaurants et des bars, ce qui a eu un impact sur les musiciens locaux partout. Ces installations ne peuvent être ouvertes que pour un service au volant ou à emporter, ce qui signifie que la scène musicale locale souffre.

Certains artistes diffusent gratuitement des concerts en direct afin d’engager les fans pendant l’épidémie. Plusieurs festivals de musique virtuelle en ligne ont vu le jour pour combler le vide.

Un exemple est le Rocky Mountain Virtual Music Festival qui se déroule en ligne le vendredi 20 mars. Les musiciens du Colorado se rendront sur leurs scènes individuelles pour jouer des sets d’une heure de 10 h à 22 h. Des concerts populaires comme celui-ci ont lieu partout aux États-Unis.