La section locale de H publie une vidéo en direct «Hold That Thought»

Duo alt-rock LOCAL H a partagé une vidéo en direct pour son single récemment sorti “Maintenez cette pensée”.

Scott Lucas dit à propos du clip: “Ryan Avoir un Go Pro pour Noël, nous avons donc décidé de l’utiliser. C’est une assez bonne représentation vidéo de ce avec quoi cette tournée SOUL ASYLUM était comme. La décision de commencer à s’habiller comme PAN! et porter ces chemises ‘Choose Life’ me semblait une idée assez évidente – notre nouveau record s’appelle «Lifers» – mais je ne suis pas sûr que les gens l’aient compris. Je pense que certaines personnes pensaient que nous faisions une sorte de déclaration pro-vie. Nous ne faisions pas de déclaration pro-vie. “

“Maintenez cette pensée” est un morceau exubérant et turbulent qui réorganise les sonorités rock classiques LOCAL Hle style signature de. L’offre est le troisième single de l’album le plus ambitieux et passionnant du groupe à ce jour, “Lifers”, dû le 10 avril via Musique AntiFragile.

Frontman Scott Lucas dévoile franchement l’inspiration derrière la piste: “J’étais dans ce premier album de Love et je pensais à quel point ce serait génial de couvrir «Mon petit livre rouge». Bien sûr, j’ai réalisé que c’était une couverture – et qu’elle avait été couverte de nombreuses fois. Alors, quel choix avais-je? J’ai dû l’arracher. Au début, nous craignions que ce soit trop gonflable. Trop de pavot. Mais ensuite, nous nous sommes demandé si un groupe plus jeune – comme PICS JUMEAUX, par exemple – donnerait deux fucks sur quelque chose comme ça. Assez rapidement, nous avons décidé de nous remettre de nous-mêmes. “

Avec des contributions d’un éventail d’amis et d’invités respectés, y compris Juliana Hatfield, John McCauley de DEER TICK et légendaire ingénieur du rock Steve Albini – “Lifers” est le premier album de LOCAL H dans cinq ans, et la sortie coïncide avec le 30e anniversaire du groupe.

Sur la genèse de l’album, Lucas explique: “Quand la réédition de l’album blanc est sortie il y a quelques années, je suis redevenu obsédé une fois de plus. Un aspect qui m’a vraiment frappé (cette fois) est que ce n’est pas vraiment un concept record – mais c’est comme un concept record. Je voulais le faire avec «Lifers». Il pourrait s’agir d’un concept record sur la fin du monde. Ou ce pourrait être juste un disque de fête avec des guitares et des cloches bruyantes. “

Contrairement à tant de leurs pairs des années 90, LOCAL H a refusé de ralentir. Depuis la formation du groupe en 1990, ils ont sorti huit albums studio, d’innombrables EP et disques live, une série de “Mix Tapes” avec un mélange surprenant de chansons de reprise et un flux constant de singles mémorables qui incluent “Eddie Vedder”, “Mains sur la Bible”, “California Songs” et l’agrafe de radio rock “Lié pour le sol”. En plus de tout cela, guitariste / chanteur Scott Lucas et batteur Ryan Harding ont maintenu un programme de tournées internationales presque constant – forgeant un spectacle boursouflé qui a rassemblé une base de fans fidèles et enthousiastes.

Crédit photo: Julia Simone Paul



